Les primaires présidentielles américaines de 2024, expliquées

Il s'agit d'un processus complexe qui a évolué au cours de l'histoire du pays et qui continue d'évoluer aujourd'hui.

Voici ce qu'il faut savoir :

Qu'est-ce qu'une primaire ?

Il s'agit d'une élection visant à sélectionner les candidats, généralement pour un parti politique donné, qui figureront sur le bulletin de vote de l'élection générale.

Qui se présente aux primaires ?

Pour les démocrates, Joe Biden est le président en exercice et il se représente, ce qui fait de lui le candidat sortant.

Les candidats sortants sont rarement confrontés à une concurrence sérieuse. Certains démocrates le défient dans les primaires démocrates, notamment le représentant Dean Phillips du Minnesota et l'auteur Marianne Williamson. Mais ils n'ont pas encore suscité beaucoup de soutien, du moins dans les sondages d'opinion.

Pour les républicains, l'ancien président Donald Trump a longtemps fait figure de favori, ce qui signifie qu'il semble, selon les sondages, avoir une longueur d'avance sur les cinq autres candidats encore en lice.

En tant qu'ancien président, M. Trump projette également une partie du pouvoir d'un président sortant, bien qu'il ait perdu les dernières élections. Il s'agit de la première campagne sérieuse d'un ancien président pour l'investiture de son parti depuis que Teddy Roosevelt a tenté, sans succès, de récupérer l'investiture républicaine en 1912.

Les républicains anti-Trump semblent s'intéresser à deux options principales : l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Nikki Haley a obtenu de meilleurs résultats dans le New Hampshire et Ron DeSantis s'est concentré sur l'Iowa. L'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l'entrepreneur Vivek Ramaswamy et l'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson ont eu plus de mal à obtenir des soutiens.

Qui peut voter lors d'une primaire présidentielle ?

Cela varie d'un État à l'autre. Les primaires se déroulent généralement dans des bureaux de vote, comme n'importe quelle autre élection.

Toutefois, certains États organisent des "primaires ouvertes", c'est-à-dire que tout électeur inscrit peut voter aux primaires démocrates ou républicaines. D'autres États ont des "primaires fermées", c'est-à-dire que seules les personnes inscrites dans un parti politique particulier - généralement les Républicains ou les Démocrates - peuvent voter dans les primaires de ce parti.

D'autres encore offrent la possibilité de s'inscrire le jour du vote, ce qui ouvre les primaires à la plupart des électeurs inscrits.

Quand les primaires présidentielles ont-elles lieu ?

La première date du calendrier des primaires présidentielles est le 15 janvier, bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une primaire.

Ce jour-là, dans l'Iowa, les membres du parti républicain se réunissent lors d'événements appelés caucus, au cours desquels ils écoutent les discours des partisans d'une campagne et votent ensuite pour le candidat de leur choix. Contrairement aux primaires organisées dans d'autres États, ces événements sont supervisés par les partis de l'État et ne se déroulent pas comme des élections normales.

Les démocrates se réuniront également ce jour-là dans l'Iowa, mais leur vote pour la présidence se fera par correspondance et se terminera le 5 mars.

Dans certains États, les primaires présidentielles se déroulent à une date donnée et les primaires pour d'autres fonctions ont lieu plus tard dans l'année. Voir le calendrier complet.

Après l'Iowa, le New Hampshire organise sa primaire "première dans le pays" le 23 janvier, bien que les démocrates n'approuvent pas cet événement. Les démocrates souhaitent que leur première primaire officielle ait lieu le 3 février en Caroline du Sud, un État plus diversifié sur le plan racial, et le premier endroit où Joe Biden a remporté une primaire en 2020. Elle sera suivie par la primaire du Nevada le 6 février.

Le calendrier s'étale ensuite. Les républicains s'affrontent lors des caucus du Nevada, le 8 février, et de la Caroline du Sud, le 24 février.

Les vainqueurs de l'Iowa et du New Hampshire remportent-ils généralement l'investiture du parti ?

Pas nécessairement. En 2020, Joe Biden n'a remporté ni l'Iowa ni le New Hampshire, mais sa campagne a été relancée en Caroline du Sud et il a obtenu l'investiture démocrate et la Maison-Blanche.

En 2016, Donald Trump a perdu l'Iowa mais a remporté le New Hampshire, comme son compatriote républicain Mitt Romney en 2012.

En 2008, le démocrate Barack Obama a remporté l'Iowa, mais a perdu le New Hampshire. Le républicain John McCain a perdu l'Iowa cette année-là, mais a remporté le New Hampshire.

Le dernier candidat à avoir remporté à la fois l'Iowa et le New Hampshire et à avoir accédé à la Maison-Blanche est le démocrate Jimmy Carter en 1976, bien qu'il se soit techniquement classé deuxième dans l'Iowa, derrière les "non engagés".

Les électeurs votent pour des candidats, mais ils choisissent en réalité des délégués pour les conventions des partis, qui ont lieu pendant l'été.

Les délégués peuvent être répartis selon un système "winner-take-all", c'est-à-dire que le candidat arrivé en tête des primaires d'un État reçoit tous les délégués de cet État, ou ils peuvent être répartis proportionnellement aux résultats des élections primaires. Dans certains États, des seuils sont fixés : tout candidat ayant obtenu plus d'un certain nombre de voix (20 %, par exemple) peut avoir droit à des délégués.

Aujourd'hui, les démocrates répartissent tous leurs délégués de manière proportionnelle.

Cette année, les règles républicaines exigent généralement que les États qui organisent des primaires et des caucus avant le 15 mars répartissent les délégués de manière proportionnelle. Les États dont les primaires et les caucus se tiendront après le 15 mars pourront opter pour le système du "winner-take-all".

Quand saurons-nous quel candidat a suffisamment de délégués pour être le candidat du parti ?

Il faudra voir comment se déroulent les primaires.

Gardez un œil sur le Super Tuesday, le 5 mars. Bien qu'il n'y ait pas encore assez de délégués en jeu pour obtenir l'investiture, c'est le soir où le nombre de délégués est le plus élevé, où les républicains de 16 États et territoires voteront pour l'élection du président.

Il faudra peut-être attendre mai ou juin pour qu'un candidat obtienne suffisamment de voix pour remporter l'investiture de son parti. Les dernières primaires présidentielles ont lieu le 4 juin.

Que se passe-t-il si aucun candidat n'obtient la majorité des délégués lors des primaires ?

La plupart des délégués doivent être "liés" (terme républicain) ou "engagés" (terme démocrate) auprès d'un candidat donné avant la convention.

Une très petite partie des délégués de certains États et territoires du côté républicain sont "non liés". Ces quelques délégués peuvent soutenir le candidat de leur choix dès le début de la convention.

Les démocrates ont des délégués "unpledged", c'est-à-dire des gros bonnets du parti, mais ils ne votent pas au premier tour de la convention s'ils peuvent influer sur le résultat.

Si les délégués ne parviennent pas à dégager une majorité claire à l'issue du vote, ils procèdent à des tours de scrutin supplémentaires au cours desquels les délégués liés deviennent non liés, ce qui leur permet de choisir un candidat. C'est ce que l'on appelle une "convention à l'amiable".

Lorsque nous disons que ce processus est rare, nous voulons dire qu'il ne s'est pas produit depuis 1952.

Il a évolué au cours de l'histoire du pays. Auparavant, ce sont les délégations du Congrès qui choisissaient les candidats à la présidence.

La première élection pour laquelle des conventions politiques ont été organisées pour les membres des partis a eu lieu en 1832, lorsqu'Andrew Jackson a remporté la Maison Blanche. La première convention a été organisée par l'éphémère et défunt parti antimaçonnique.

La tendance à privilégier les élections primaires et à rendre le système plus démocratique s'est amorcée après les violences survenues lors de la convention nationale du parti démocrate à Chicago en 1968, lorsque les dirigeants du parti avaient choisi le vice-président de l'époque, Hubert Humphrey, plutôt que le candidat anti-guerre Eugene McCarthy. (Humphrey s'est ensuite incliné face à Richard Nixon).

Où et quand se dérouleront les conventions de 2024 ?

La convention nationale républicaine se tiendra du 15 au 18 juillet à Milwaukee.

La convention nationale démocrate se déroulera du 19 au 22 août à Chicago.

Existe-t-il des primaires qui ne sont pas axées sur les partis politiques ?

Oui, mais pas pour le poste de président.

Un nombre croissant d'États expérimentent des primaires non partisanes, où tous les électeurs et les candidats participent à une seule élection primaire et où les candidats arrivés en tête, quelle que soit leur appartenance politique, s'affrontent le jour de l'élection.

Ces primaires non partisanes, qui concernent les élections sénatoriales, les élections au poste de gouverneur et les élections à la Chambre des représentants, ne sont pas utilisées pour l'élection présidentielle.

La Californie, le Nebraska et l'État de Washington utilisent le système des deux premières places. L'Alaska utilise le système des quatre premiers.

La Louisiane a des "primaires de la jungle". Tous les candidats à des fonctions locales, étatiques ou fédérales sont inscrits sur le bulletin de vote du jour de l'élection et, si aucun candidat n'obtient la majorité, les deux premiers arrivés participent à un second tour.

Y aura-t-il des candidats à la présidence issus de partis tiers ?

Oui. Le parti vert aura probablement un candidat à la présidence dans la plupart des États, et le parti libertarien prévoit de figurer sur le bulletin de vote dans l'ensemble des 50 États. Ces partis choisiront leurs candidats lors de leurs propres conventions.

Toutefois, la dernière fois qu'un candidat indépendant ou issu d'un parti tiers a obtenu des voix électorales lors d'une élection générale, c'était en 1968.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com