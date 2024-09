Les prévisions météorologiques sont calmes, mais la neige se dissout.

18:52: Tusk Condamne le pillage - Promesse d'aide financière

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé que des fonds d'aide d'un milliard de Zlotys (environ 240 millions d'euros) seront mis à disposition des victimes des inondations dans le sud-ouest du pays. Il a également déclaré qu'il y aura un soutien pour la reconstruction des maisons détruites. Les personnes touchées peuvent soumettre leurs demandes aux autorités locales dès maintenant, a déclaré Tusk lors de la réunion de crise à Wrocław (Wrocław). Il parlera également plus tard aujourd'hui avec ses homologues en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie pour chercher ensemble des fonds de l'UE afin de faire face aux dommages causés par les inondations. Tusk a également mentionné des rapports de pillage dans les zones touchées par les inondations et a annoncé une position ferme contre ceux qui exploitent la situation.

18:21 Scènes dramatiques en Basse-Autriche : une femme sauvée, son partenaire perduLa situation critique due aux inondations se poursuit dans plusieurs pays, entraînant un nombre croissant de décès. Au moins 16 personnes ont péri dans les inondations dévastatrices qui ont touché la Pologne et l'Autriche. À Untergrafendorf, en Basse-Autriche, une femme a miraculeusement échappé à la soudaine montée des eaux en grimpant au premier étage de sa maison. Malheureusement, son mari n'a pas réussi à faire de même. Pendant des heures, elle aurait appelé à l'aide sans être entendue. Tragiquement, le corps de son mari de 70 ans a été retrouvé plus tard, portant le nombre de victimes en Autriche à trois.

18:02 Association des pompiers allemands : l'Allemagne prête pour les inondationsL'Association des pompiers allemands (DFV) affirme que l'Allemagne est bien préparée pour faire face aux inondations à venir. Dans une interview avec "Rheinische Post", le président du DFV, Karl-Heinz Banse, déclare : "En général, nous sommes bien préparés en Allemagne pour faire face aux situations d'inondation - cela est également dû aux événements récents." Au-delà de l'apprentissage des incidents de pluies torrentielles précédents dans la vallée de l'Ahr et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les situations d'inondation actuelles dans différentes parties de l'Allemagne ont renforcé les préparatifs. La planification dans les régions touchées se poursuit - "les équipes sont mobilisées, les sacs de sable sont préparés, les données météorologiques sont surveillées". De plus, la population est informée, ce qui lui permet de se préparer en conséquence.

17:30 "Démoralisant" : Scholz offre son aideLe chancelier fédéral Olaf Scholz offre son aide aux pays voisins touchés par les inondations. "La situation des inondations est démoralisante", déclare le politique du SPD lors de sa visite au Kazakhstan. Il a déjà promis son soutien aux citoyens touchés dans les pays voisins. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir."

17:06 Lang : "Il est temps d'agir maintenant"La cheffe du parti vert Ricarda Lang appelle à une action politique décisive face à la situation critique dans les régions touchées par les inondations en Europe centrale et orientale. La crise climatique entraîne des inondations et des pluies torrentielles plus fréquentes, plus graves et plus probables, explique-t-elle après des consultations parlementaires à Berlin. La politique ne doit pas seulement réagir, mais aussi se préparer, insiste-t-elle. "C'est pourquoi il est temps d'agir maintenant." La question de la protection du climat doit être prioritaire en politique. "Si Friedrich Merz avait déclaré l'an dernier que le monde ne se terminerait pas, on réaliserait aujourd'hui que c'est le cas pour beaucoup", ajoute Lang en faisant référence au chef du CDU. "Cela signifie que nous devons accorder plus d'attention à la protection du climat."

16:41 Le chancelier autrichien met de côté des millions pour la réparation des dommages causés par les inondationsLe chancelier autrichien Karl Nehammer a mis de côté un montant initial de 300 millions d'euros du fonds de catastrophe pour la réparation des dommages causés par les inondations. Si des fonds supplémentaires sont nécessaires, ils peuvent être fournis, déclare Nehammer, chef du gouvernement de l'OVP. Les particuliers qui ont subi des pertes de propriété en raison de la catastrophe naturelle peuvent également demander une aide financière de ce fonds. L'ampleur des dommages causés par les pluies torrentielles dans l'est de l'Autriche reste encore inconnue.

16:08 Fracture dans un barrage : les résidents appelés à évacuer immédiatementDans la ville de Paczkow, dans le sud-ouest de la Pologne, le maire Artur Rolka a appelé à une évacuation immédiate des districts en contrebas en raison d'une fissure dans le réservoir d'un barrage. "Il n'y a aucune garantie que les dommages ne vont pas s'aggraver", met en garde Rolka dans un appel sur les réseaux sociaux. Il encourage tous les résidents touchés à se présenter pour l'évacuation et demande à ceux dont les maisons sont intactes de partir et de chercher refuge dans d'autres parties de la ville. Suite à une demande d'évacuation volontaire, Rolka a finalement décidé de rendre l'évacuation obligatoire, comme le rapportent les médias polonais. Le réservoir touché se trouve au-dessus de Paczkow sur la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder.

15:54 Habeck plaide pour des efforts accrus pour lutter contre la crise climatiqueLe vice-chancelier Robert Habeck plaide en faveur d'une détermination accrue en matière de protection du climat, en référence aux dernières catastrophes

14:34 Chemins de fer fédéraux autrichiens prolongent l'alerte voyageEn raison des conditions météorologiques persistantes affectant de vastes parties de l'Autriche, les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont prolongé l'alerte voyage initialement émise le 13 septembre 2024 jusqu'au 19 septembre 2024. Les ÖBB exhortent les passagers à reporter tout voyage non essentiel pendant cette période et à envisager de le reprogrammer. Les billets existants restent valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le bilan des inondations en Europe s'alourditLe bilan des décès en Europe en raison des inondations a augmenté à au moins 11 personnes, l'Autriche rapportant deux morts supplémentaires selon la police. En République tchèque, une femme est décédée tandis qu'elle se baignait dans la rivière Krasovka. Le président de la police Martin Vondrasek a informé la station de radiodiffusion publique à ce sujet, tandis que les autorités en République tchèque reconnaissent également au moins sept personnes portées disparues. Plus tôt, le nombre total de morts en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en République tchèque était rapporté à huit.

14:04 Le gouvernement allemand apporte son aide aux pays européens touchés par les inondationsL'Allemagne a manifesté sa solidarité avec les personnes touchées par les inondations dans divers pays européens. "Nous surveillons de près la situation et sommes prêts à apporter notre aide", a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin. Les dégâts en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie sont souvent catastrophiques, et Hoffmann a exprimé des sentiments partagés d'horreur et de choc face aux décès et aux personnes portées disparues rapportés. Le gouvernement allemand adresse ses condoléances et sa sympathie à tous ceux qui sont touchés.

13:43 Orbán reporte ses engagements internationaux en raison des inondations en HongrieLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annulé tous ses engagements internationaux à venir en réponse aux pluies torrentielles et aux inondations dévastatrices qui frappent son pays. Orbán a annoncé cette décision sur sa plateforme en ligne X et n'a fourni aucun détail supplémentaire. Le chef politique était censé s'exprimer devant le Parlement européen le mercredi prochain pour présenter le programme de présidence semestrielle du Conseil de l'UE par la Hongrie, mais ces plans ont été reportés en raison des circonstances liées aux inondations.

13:12 Ostrava submergée : brèches dans les digues de la troisième ville la plus peuplée de République tchèqueLes évacuations ont été prolongées à Ostrava, la troisième ville la plus peuplée de République tchèque, en raison de préoccupations croissantes liées aux inondations. Selon le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence, des brèches ont apparemment eu lieu dans divers districts de la ville. Les habitants sont évacués à l'aide de bateaux gonflables, et le débit d'eau à travers les brèches est estimé à environ 100 mètres cubes par seconde. Les efforts pour combler les brèches avec des pierres se poursuivent. La ville d'Ostrava, qui compte 285 000 habitants, se trouve à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava, à environ 280 kilomètres de Prague. Tout le trafic ferroviaire vers Ostrava et plus loin vers la Pologne a été arrêté, et une centrale électrique a dû être fermée. Les réseaux de communication, y compris les réseaux électriques et téléphoniques, ont été interrompus à Bohumin, tandis que l'eau a été coupée dans de nombreux endroits.

12:25 Roumanie : Six victimes des inondations dans la région des CarpatesSix personnes ont perdu la vie en raison des fortes pluies et des inondations dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, dans l'est du pays, ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont été évacuées, et environ 6 000 fermes ont été inondées. La plupart des victimes sont des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Des avertissements graves restent en vigueur dans ces régions jusqu'au milieu de la journée, avec des villages isolés confrontés à des vagues d'eau. Plusieurs centaines de pompiers sont déployés sur les lieux pour apporter leur aide.

11:59 La Saxe fait face à un débordement de l'ElbeLe niveau d'eau de la rivière Elbe en Saxe continue de monter. À midi à Dresde, le niveau d'eau de l'Elbe est de 5,62 mètres, tandis qu'un deuxième niveau d'alerte de crue a été déclenché dimanche soir. Le seuil du troisième niveau d'alerte, qui est de six mètres, devrait être atteint dès mardi matin. Le pic de l'Elbe à Dresde est prévu pour mercredi soir. À Görlitz sur la Neiße, le troisième niveau d'alerte est en vigueur, avec un niveau d'eau de l'Elbe de 6,13 mètres. Cependant, le centre de crue prévoit une baisse du niveau d'eau à Görlitz. Le reflux et le pic d'une crue sont appelés respectivement niveau de crue et pic de crue.

11:33 L'Autriche signale deux décès supplémentaires liés aux inondationsDeux nouveaux décès liés aux inondations ont été signalés en Autriche, comme l'a confirmé la police. Un homme âgé de 70 ans et un autre âgé de 80 ans sont décédés dans leurs logements respectifs en Basse-Autriche, selon les autorités. Dimanche, un pompier a été mortellement blessé lors de l'évacuation des eaux de crue d'une cave. Des mesures extrêmes sont actuellement en vigueur dans l'est de l'Autriche en raison des pluies persistantes, avec plus de 1 800 bâtiments évacués et de nombreuses routes fermées en raison des inondations.

11:01 Wrocław lance un avertissement de crueSuite à de fortes précipitations et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à une vague de crues imminente. Le maire Jacek Sutryk a déclaré un avertissement de crue pour la ville de l'Oder. Les mesures comprennent la surveillance constante des digues, le contrôle et la protection des canaux, et la fermeture des passages de digues, a mentionné Sutryk dans une vidéo Facebook. La vague de crue est prévue pour atteindre Wrocław le mercredi. Les prévisions antérieures selon lesquelles Wrocław ne serait pas aussi sévèrement touchée ont été révisées, a souligné le maire. Bien que la crue ne soit pas prévue atteindre les niveaux de la crue de l'Oder de 1997, qui a inondé un tiers de la ville, Sutryk a mis en avant que l'infrastructure est maintenant en beaucoup meilleure condition, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que les eaux de crue n'entreront pas dans la ville.

10:35 Mise à jour du gouverneur sur la situation des inondations : "C'est toujours critique"

Malgré une accalmie temporaire dans les pluies pendant la nuit, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste très précaire. "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours dramatique", dit la gouverneur de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont prévus pour lundi dans certaines régions. Un problème majeur maintenant est les barrages. "Il y a un risque élevé de rupture de barrage", préviennent les officiels. La vie publique est largement à l'arrêt. Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, 1 800 bâtiments ont été évacués, de nombreux étudiants et enfants en garderie restent à la maison, rapporte Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement sans électricité. L'ampleur des dommages est actuellement impossible à évaluer. "Les victimes des inondations seront certainement aidées", promet le gouverneur. Au cours des derniers jours, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés dans certaines régions de Basse-Autriche - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Les niveaux de l'Elbe montent ; le niveau d'alerte trois approche

Les niveaux d'eau sur la rivière Elbe en Saxe continuent de monter. Selon les données du centre de contrôle des inondations de l'État, le niveau à Dresde est de 5,54 mètres le matin. Il est prévu de dépasser la marque de six mètres plus tard dans la journée, ce qui déclencherait le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, trois. À ce niveau, les inondations des zones construites sont possibles. Le niveau d'alerte trois a déjà été atteint au jauge à Schönau sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau d'eau était de 6,09 mètres. Le même niveau a été atteint à la Lausitzer Neiße près de Görlitz à la frontière avec la Pologne, où l'eau se trouvait à 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau d'alerte le plus élevé, quatre. Une section de la route fédérale B99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, a déclaré un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade 3 ici est de 4,80 mètres.

09:49 Inondations du siècle en République tchèque : un homme meurt dans les eaux de crue

La première victime mortelle des inondations en République tchèque a été rapportée. Les autorités rapportent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme est mort dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál dans l'est de la Moravie-Silésie, a déclaré le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Parmi les disparus figurent trois personnes qui ont été emportées avec une voiture près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník. Il n'y a aucun signe du véhicule. Les autres ont été emportés dans divers cours d'eau comme la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite à la frontière avec la Pologne est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit la situation comme une "inondation du siècle" - une inondation qui se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Plus tôt, d'autres pays de l'UE avaient également rapporté des décès liés aux inondations (voir l'entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme tombe dans la rivière Neisse en vérifiant le niveau d'eauUne femme est tombée dans la rivière Neisse en vérifiant le niveau d'eau à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, la femme a glissé au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se sortir près du barrage de Vierradmuhle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à de grandes opérations sur l'Elbe et l'OderL'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à déployer des forces plus importantes sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire", a déclaré le responsable du THW Fritz-Helge Voss dans le magazine matinal ZDF. Voss conseille aux personnes touchées de se procurer des fournitures essentielles. Voss souligne que l'Allemagne a été chanceuse jusqu'à présent, mais que les rivières Elbe, Neisse et Oder sont attendues pour inonder cette semaine. Le week-end dernier, le THW a déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment en aidant au pont effondré Carolabridge à Dresde. Voss met en avant que c'est la quatrième grande inondation en Allemagne cette année, soulignant l'importance de se préparer et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des coûts d'adaptation au climat", a déclaré Voss.

08:43 Réunion d'urgence polonaise suite à de graves inondations En réponse aux importantes inondations dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion du cabinet lundi matin. Il a préparé un décret proclamant l'état d'urgence, qui nécessite l'approbation du cabinet. Les pluies persistantes ont entraîné des inondations dans la région, la ville de Nysa dans la région d'Opole étant particulièrement touchée, le service d'urgence de l'hôpital étant inondé, selon l'agence de presse PAP. Trente-trois patients, dont des enfants et des femmes enceintes, ont dû être évacués en bateau.

08:15 Avertissements de crues en Bavière avec des niveaux d'eau en hausse La situation des inondations en Bavière reste grave dans certaines zones, avec des précipitations supplémentaires prévues. La situation ne s'est pas améliorée de manière significative dans les zones touchées, selon la police. Cependant, les pluies continuent sans répit : le Hochwasser-Nachrichtendienst (HND) prévoit une augmentation supplémentaire des niveaux d'eau en raison du début de la semaine pluvieux. L'HND s'attend à une augmentation des niveaux d'eau sur le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich, entre autres. La situation devrait potentiellement s'améliorer à partir de mercredi, selon le service météorologique allemand (DWD). Jusqu'à mardi, le DWD prévoit des précipitations continues des Alpes à l'avant-pays, avec jusqu'à 40 à 70 litres d'eau par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans certaines zones.

07:32 Les inondations en République tchèque persistent : les niveaux d'eau continuent de monter Les régions touchées par les inondations et inondées de République tchèque ne connaissent toujours pas de répit. La vague de crue de la rivière Morava a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, recouvrant entirely les rues, selon l'agence de presse CTK. Les autorités locales de la ville de près de 10 000 habitants exhortent la population à ne pas entraver les services d'urgence. Elles préviennent d'une augmentation prévue du niveau d'eau de la rivière dans les heures à venir.

07:03 Rupture de barrage en Pologne : inondations dévastatrices filmées Après la rupture d'un barrage en Pologne, les locaux craignent des inondations dévastatrices à mesure qu'elles approchent de la région de Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la force des eaux de crue.

06:40 Inondations en Europe : décès en Pologne et en Roumanie La Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'une inondation sans précédent, tandis que la situation en Basse-Autriche est critique suite à des précipitations importantes. Un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six individus en Roumanie ont perdu la vie en raison des inondations dans plusieurs pays de l'UE.

06:12 Évacuations en République tchèque en raison des inondations Au milieu des pires tempêtes depuis des années, les eaux de crue ont inondé des villes entières comme Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov près de la frontière polonaise. Les services d'urgence ont secouru des centaines de personnes à Jeseník à l'aide de bateaux et d'hélicoptères. Après les inondations, le risque de glissements de terrain remained high dans diverses zones.

05:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne En raison de niveaux d'eau élevés sur le Danube dus à des précipitations importantes, les passagers d'une croisière fluviale suisse sont bloqués à Vienne. Environ 100 passagers et environ 40 membres d'équipage du "Thurgau Prestige" ne peuvent pas quitter le navire car la passerelle d'embarquement est inondée. Selon les rapports de SRF, d'autres navires de croisière sont également bloqués à Vienne. Les passagers doivent rester à bord du navire jusqu'à au moins mardi, car Thurgau Travel a mentionné l'autorisation éventuelle de débarquement par les autorités locales. Le "Thurgau Prestige" avait prévu un voyage de Linz à Budapest et retour, mais se retrouve maintenant bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a apporté des précipitations bibliques et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit personnes ont péri jusqu'à présent.

Dans le contexte de la situation des inondations en Europe, le responsable de l'Office de l'environnement de Dresde, René Herold, a mentionné que la partie du pont Carol de Dresde qui se trouve dans l'Elbe n'influence pas le niveau d'eau montant dans la ville. (20h08 : Optimisme prudent à Pirna)

De plus, les zones inondées de l'Autriche continuent de poser des menaces, un autre corps ayant été découvert dans les eaux de crue à Klosterneuburg, en Basse-Autriche. Cet homme non identifié, âgé de 40 à 50 ans, est devenu la quatrième victime confirmée des inondations en Autriche. (20h37 : Les niveaux d'eau de Dresde - Commentaires officiels sur le pont Carol effondré)

