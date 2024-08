- Les prévisions météo ce week-end: chaleur initiale suivie de pluies torrentielles.

Parfaites conditions pour la natation en plein air ou la dégustation de glaces, lacs ou glaciers : Les habitants du Bade-Wurtemberg peuvent s'attendre à un temps estival avec des températures élevées samedi. Le soleil brillera sur tout l'État pendant la journée, tandis que des nuages ​​commenceront à arriver de l'ouest en soirée, selon un représentant du Service météorologique allemand (DWD) basé à Stuttgart.

Même dans les régions montagneuses, les spécialistes prévoient des températures atteignant environ 28 degrés, avec les températures les plus élevées prévues dans la vallée du Rhin autour de Karlsruhe, où des valeurs allant jusqu'à 35 degrés sont prévues. Cependant, le record actuel de 36,3 degrés est peu probable d'être battu. "Il y aura plus de vent, il est donc très peu probable qu'un nouveau record de chaleur soit battu", a déclaré le représentant du DWD.

Les spécialistes prévoient des vents forts

En soirée, la belleweather d'été prendra fin. Des nuages, suivis d'averses et d'orages, sont prévus depuis l'ouest. "Il faut alors être prudent", a déclaré le représentant, en particulier concernant les vents forts : les experts prévoient des rafales et des tempêtes allant jusqu'à 80 kilomètres par heure. "Cela pourrait entraîner la rupture de certaines branches, et les arbres qui sont encore bien feuillus pourraient avoir du mal à tenir", a ajouté le représentant. Cependant, de gros problèmes liés à des précipitations excessives ne sont pas attendus dans le sud-ouest.

Dimanche, la chaleur diminuera momentanément. Les températures ne monteront qu'à 16 à 24 degrés. Au moins, les orages sont prévus pour se déplacer vers l'est, et le soleil réapparaîtra occasionnellement. Cependant, il restera nuageux le long du Danube et au sud de celui-ci pendant la journée, a déclaré le représentant. Mais l'été dans le sud-ouest n'est pas encore fini. "D'ici mercredi ou jeudi, les températures pourraient à nouveau dépasser 30 degrés", a déclaré le représentant du DWD.

La Commission, en réponse à la prévision de temps estival, pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour assurer des mesures de sécurité pour les activités en plein air. Selon les conditions météorologiques, certains glaciers pourraient devoir prendre des précautions supplémentaires pour sécuriser leurs présentoirs contre les vents forts, comme recommandé par le représentant du DWD.

