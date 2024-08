- Les prévisions météo allemandes prévoient de la chaleur et de fortes orages.

La semaine commence avec une chaleur caniculaire en Allemagne, avant l'arrivée de violents orages. Mardi pourrait être le jour le plus chaud de l'été jusqu'à présent, avec des températures prévues allant jusqu'à 37°C, selon le Service météorologique allemand (DWD). La valeur la plus élevée enregistrée jusqu'à présent cet été était de 35,4°C à Müllheim (Bade-Wurtemberg) le 30 juillet.

Nuits tropicales

De plus, une forte humidité mardi entraînera des températures ressenties allant jusqu'à 40°C, ce qui provoquera une forte, voire une extrême chaleur. Selon le météorologue Sebastian Schappert, les températures nocturnes ne baisseront que légèrement, avec des nuits tropicales à prévoir. En particulier, les zones urbaines ne verront pas les températures descendre en dessous de 20°C la nuit, certaines restant même autour de 24°C.

Prévisions détaillées :

Mardi, des averses et des orages sont attendus dans le sud-est dès le début de la journée. Sinon, la journée commence claire à ensoleillée. À partir de midi, des cumulus épars peuvent se former, avec des orages potentiellement forts, surtout dans les régions montagneuses. Le DWD prévoit de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent locales intenses. Les températures maximales seront comprises entre 30°C et 37°C, les régions côtières et Ostvorpommern étant légèrement plus fraîches.

Le DWD prévient de forts orages

Mercredi, selon les prévisions, l'ouest et le nord-ouest auront des précipitations sous forme de giboulées et des orages forts pendant la nuit. Ceux-ci se propageront vers l'est tout au long de la journée. Le risque de conditions météorologiques sévères est accru en raison de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent isolées intenses. Seuls l'est et le nord-est resteront principalement secs. Les températures seront comprises entre 29°C et 34°C, avec des températures plus fraîches à l'ouest et au nord-ouest.

Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux. Le sud-est peut s'attendre à de plus longues périodes ensoleillées, avec des orages potentiellement forts en après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 25°C et 32°C, avec des températures plus fraîches prévues en Schleswig-Holstein.

