- Les prévisions indiquent qu'environ 300 000 personnes seront atteintes de démence d'ici 2030.

Actuellement, environ 270 000 personnes en Bavière sont confrontées à la démence. Ce chiffre est projeté à 300 000 d'ici 2030 et devrait augmenter à 380 000 d'ici 2040, selon la ministre de la Santé de Bavière, Judith Gerlach (CSU), lors du lancement de la Semaine bavaroise de la démence, qui commence le 20 septembre. Elle a souligné l'importance de permettre à ceux qui en sont atteints de vivre au cœur de la communauté.

La Semaine bavaroise de la démence fait partie de la Stratégie bavaroise interministérielle contre la démence, adoptée par le gouvernement de l'État en 2013. Elle est mise en œuvre en collaboration avec les autorités locales, les institutions religieuses, les compagnies d'assurance, les associations d'entreprises, les prestataires non commerciaux, les organisations caritatives et les particuliers. Cette année, plus de 1 100 activités sont prévues.

Selon la ministre, "Nous devons apprendre à communiquer avec les personnes atteintes de démence de manière honnête et respectueuse. La qualité de vie de ces personnes et de leur entourage dépend directement d'un environnement informé et accueillant." Chaque personne atteinte de cette maladie a son histoire unique, son caractère et sa vie.

