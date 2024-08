- Les prétendues perspectives d'Internet détournent l'attention du vêtement vers le sac à main

Tenue légère est essentielle pour discuter de la mode d'été. Les articles avec une sensation tricotée et les styles de crochet bohème sont actuellement populaires. Cette tendance va au-delà des vêtements, les accessoires montant également à bord. Des célébrités comme l'agent immobilier Chrishell Stause ont été surprises à adopter cette tendance dès le début de l'année. Elle était parfaitement préparée pour l'été australien, arborant une couverture de plage blanche en crochet, qu'elle a magnifiquement utilisée pour attraper le vent au port de Sydney. En dessous, elle portait un bikini inspiré du boho, parfait pour une journée près de l'eau. Même ses sandales, révélant une pédicure rose, ajoutaient à l'ambiance estivale, malgré la saison précoce du printemps.

Esprit estival à la plage

La valise lourde est un fardeau lors des voyages. L'influenceuse de la mode Isabel Marín a opté pour un sac de couleur sable avec un motif tricoté lors de son voyage à Bali, complétant ses choix de vêtements légers adaptés à la météo. Elle a associé son pantalon large en lin beige et son top blanc court avec des sandales à talons en espadrilles, garantissant un look coordonné.

Glamour en rose

La tenue rose de l'entrepreneure Rach Parcell, cependant, est plus appropriée pour un dîner formel. Elle portait un haut en V qui mettait en valeur sa taille. La jupe maxi en crochet de la même teinte lui allait parfaitement, allongeant ses jambes. La particularité de cette tenue était les franges longues sur l'ourlet. Un sac matelassé et des bijoux en argent ajoutaient une touche de sophistication. Ses boucles d'oreilles et ses chaussures étincelaient, rivalisant avec les autres accessoires pour attirer l'attention.

