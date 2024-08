Les prestations de retraite prolongées proposées posent des défis aux jeunes générations

Une proposition d'extension de la maintenance des niveaux de pension entraîne des inconvénients pour les individus plus jeunes, selon un nouveau calcul de l'Institut Ifo de Dresde. Ces individus bénéficient de pensions garanties à la retraite, mais doivent verser des cotisations plus élevées tout au long de leur vie active, a déclaré l'institut dans un communiqué jeudi. Les changements avantagent principalement les pensionnés actuels et ceux approchant de la retraite.

L'analyse se concentre sur un élément important du soi-disant «paquet de retraite II», adopté par le cabinet fédéral en mai. Ce paquet prévoit que le niveau de retraite soit fixé à 48% après 2025, jusqu'à mi-2040. Le niveau de retraite représente la proportion du revenu moyen que représente la retraite standard - payée après 45 ans de cotisations à des salaires moyens.

Le niveau de retraite a fluctué autour de 48% depuis longtemps. Il est légalement garanti de ne pas descendre en dessous de ce niveau l'année prochaine. Cependant, sans réforme, il diminuerait progressivement et, selon le gouvernement, finirait par tomber en dessous de 45% à long terme. Selon la décision du cabinet, le niveau de 48% devrait être maintenu jusqu'en 2040. Cette augmentation des cotisations de retraite sera financée.

Joachim Ragnitz, vice-directeur de la branche de l'Ifo à Dresde, a calculé dans le rapport comment ces modifications affecteraient financièrement les différents groupes d'âge. «En substance, tous les groupes d'âge inférieurs à 26 ans sont pénalisés par la réforme de la retraite, car leurs paiements de cotisations supplémentaires dépassent leurs droits supplémentaires à la retraite en termes de valeur actuelle», conclut l'analyse.

La décision de maintenir le niveau de retraite à 48% jusqu'en 2040 avant tout les individus plus âgés et ceux approchant de la retraite. Inversement, les nouvelles propositions de réforme entraînent des cotisations plus élevées pour les individus plus jeunes, qui pourraient dépasser leurs futurs avantages de retraite.

