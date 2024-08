- Les préparatifs sont en place pour le début des spectacles après l'inondation.

Suite à un incident lié à l'eau, le théâtre Schaubühne de Berlin a réussi à lancer sa saison comme prévu le 4 septembre. Selon les efforts de pompage et de restauration, l'infiltration d'eau a causé des dommages importants, a déclaré le directeur général Tobias Veit. Toutefois, des mesures provisoires permettent de maintenir la routine quotidienne. En juillet, les zones souterraines ont été inondées en raison de précipitations excessives. Par conséquent, la source de puissance de secours et le système d'ascenseur du théâtre ont dû être remplacés ou réparés. Le lancement de la saison présente l'interprétation de "In the Core of Conflict" de Thomas Ostermeier.

