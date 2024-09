Les préparatifs se poursuivent au Brandebourg, les inondations imminentes demeurant imminentes.

Dans certaines régions du Brandebourg, des avertissements de crue sont imminents. Le niveau d'alerte 1 pourrait être déclenché à Ratzdorf, Eisenhüttenstadt et Francfort (Oder) à partir de mercredi ou jeudi. Selon un porte-parole de l'Office de l'Environnement de l'État (LfU), la crue n'a pas encore atteint son pic, mais les niveaux d'eau sont en train de monter significativement. Le niveau d'alerte le plus élevé, le niveau 4, est prévu pour dimanche à la station de Ratzdorf. Ce dimanche marque également les élections régionales du Brandebourg. Les comtés se préparent à des conditions de crue critiques, avec des digues prévues pour prévenir les inondations et les dommages. À Francfort (Oder), une équipe de crise se réunira mardi.

18:52 Tusk dénonce le pillage - Fonds d'aide promisLe Premier ministre polonais Donald Tusk a promis un milliard de zlotys (environ 240 millions d'euros) d'aide aux victimes des inondations dans le sud-ouest du pays. Il l'a annoncé lors d'une réunion de son équipe de crise à Wrocław (Breslau). Les personnes touchées peuvent maintenant déposer des demandes auprès des autorités locales. Tusk prévoit également de parler avec ses homologues en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie plus tard dans la journée pour demander des fonds européens pour la reconstruction après les inondations. Tusk a également évoqué les rapports de pillage dans les zones touchées par les inondations et a averti que des conséquences graves attendaient ceux qui exploitaient la situation.**

18:21 Dramatique en Basse-Autriche : une femme survit, son mari pasLa situation des inondations reste critique dans divers pays, avec un nombre croissant de morts. Au moins 16 personnes ont péri à la suite des fortes pluies de la Pologne à l'Autriche. À Untergrafendorf, en Basse-Autriche, une femme a réussi à grimper au premier étage de sa maison alors qu'un ruisseau se transformait en rivière en furie, mais son mari n'a pas réussi à s'échapper. Ses cris désespérés sont restés sans réponse pendant des heures. Son corps de 70 ans a été retrouvé plus tard, portant à trois le nombre de morts en Autriche.**

18:02 L'association des pompiers : l'Allemagne préparée aux inondationsL'association allemande des pompiers (DFV) estime que l'Allemagne est bien préparée aux inondations potentielles. "En principe, nous sommes bien préparés aux inondations en Allemagne - également en raison des événements récents", déclare le président du DFV, Karl-Heinz Banse, au "Rheinische Post". "Non seulement des leçons ont été tirées des événements de pluies torrentielles dans l'Ahrtal et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mais aussi des événements de crue dans différentes parties de l'Allemagne cette année ont contribué à cela". La planification dans les États touchés se déroule à plein régime, avec des unités en attente, des sacs de sable préparés et les données météorologiques surveillées. La population est également informée et peut se préparer en conséquence.**

17:30 "Démoralisant" : Scholz offre son aideLe chancelier allemand Olaf Scholz a offert son aide aux pays voisins touchés par les inondations. "Les inondations que nous observons sont démoralisantes", déclare le politique du SPD lors de sa visite au Kazakhstan. Il a déjà promis son soutien aux citoyens des États voisins touchés. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider."**

17:06 Lang : "Il est temps pour nous d'agir maintenant"La cheffe du parti Vert, Ricarda Lang, appelle à des conséquences politiques en réponse à la situation critique dans les zones touchées par les inondations en Europe centrale et orientale. La crise climatique rend les inondations et les pluies torrentielles plus fréquentes, plus graves et plus probables, déclare-t-elle après une consultation de son parti à Berlin. La politique ne doit pas seulement réagir, mais aussi se préparer. "C'est pourquoi il est temps pour nous d'agir maintenant". La protection du climat doit être plus élevée sur l'agenda politique. "Si Friedrich Merz a déclaré l'année dernière que le monde ne se terminerait pas, cela montre aujourd'hui que c'est le cas pour de nombreuses personnes", déclare Lang en faisant référence au chef de la CDU. "Cela signifie que nous devons accorder plus d'importance à la protection du climat."**

16:41 Le chancelier autrichien alloue des fonds pour le nettoyage des dommages causés par les inondationsLe chancelier autrichien Karl Nehammer a initialement alloué 300 millions d'euros du fonds de catastrophe pour le nettoyage des dommages causés par les inondations. Ces fonds peuvent être augmentés si nécessaire et peuvent également être demandés par des particuliers qui ont perdu leur propriété en raison de la catastrophe naturelle, déclare le chef du gouvernement de l'OVP. L'ampleur des dommages causés par les pluies records sur plusieurs jours dans l'est de l'Autriche reste encore inconnue.**

16:08 Inquiétudes en Pologne : une fissure découverte dans un barrageLe maire de la ville de Paczków, dans le sud-ouest de la Pologne, Artur Rolka, a annoncé l'évacuation immédiate des districts en contrebas après la découverte d'une fissure dans le barrage d'un réservoir. "Personne ne peut garantir que les dommages ne vont pas empirer", met-il en garde dans un appel sur les réseaux sociaux. Il appelle tous les résidents qui doivent être évacués à le contacter et demande à ceux dont les maisons et les appartements n'ont pas encore été atteints par l'eau de partir et de se rendre dans des zones sûres de la ville. Après un appel volontaire à l'évacuation qui n'a pas été suivi, il a décidé d'une évacuation obligatoire, déclare le maire à la télévision polonaise. Le réservoir touché a été construit au-dessus de Paczków sur la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder.**

15:36 Plus de victimes tragiques dans les inondationsLe nombre de morts dus aux inondations dans plusieurs pays européens a atteint au moins 15. L'Autriche (3 morts), la République tchèque (1 mort), la Pologne (5 morts) et la Roumanie (6 morts) sont parmi les régions les plus touchées.

15:21 La Pologne déclare une zone de catastrophe dans certaines régionsLa Pologne a déclaré une zone de catastrophe dans les régions touchées par les inondations. Cet état de catastrophe, déclaré lors d'une réunion d'urgence par le gouvernement de Varsovie, sera en vigueur pendant 30 jours et comprend des parties des provinces de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole. Cet état confère aux autorités une plus grande autorité pour donner des ordres, car des restrictions temporaires aux libertés civiles et aux droits sont mises en place. Les autorités peuvent maintenant ordonner plus facilement des évacuations et limiter l'accès à certaines zones ou installations.

14:59 "Plus fréquents et intenses" : un expert en eau explique les événements pluvieux extrêmesDes paysages dévastés et des routes inondées caractérisent l'une des pires inondations en décennies en Autriche, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie. Mais pourquoi les événements pluvieux extrêmes et les risques d'inondation augmentent-ils ? ntv interviewe l'expert en eau Georg Johann pour obtenir des réponses.

14:34 Les Chemins de fer fédéraux autrichiens étendent l'avertissement de voyage jusqu'au jeudiEn raison des conditions météorologiques affectant de grandes parties de l'Autriche, les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont étendu l'avertissement de voyage initialement émis le 13 septembre 2024 jusqu'au 19 septembre 2024. Les ÖBB encouragent les passagers à reporter tout voyage non essentiel pendant cette période. Les billets préachetés restent valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le nombre de morts dans les inondations en Europe atteint 11Le nombre de morts dus aux inondations en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en République tchèque a atteint au moins 11. Deux morts supplémentaires ont été signalées en Autriche, selon la police. Une personne a péri en se nooyant dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie en République tchèque, a rapporté le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Cela porte le total à huit morts et sept personnes portées disparues dans les quatre pays.

14:04 Le gouvernement allemand offre son aide après les inondations en EuropeLe gouvernement allemand apporte son aide aux personnes touchées par les inondations dans plusieurs pays européens. "Nos voisins, nos partenaires européens et même notre communauté nationale sont dans nos pensées et notre surveillance", a déclaré la porte-parole du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin. Les scènes de perturbation en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie sont souvent catastrophiques. Hoffmann a déclaré : "Nous regardons ces images avec consternation et sommes choqués par les rapports de morts et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement allemand, je tiens à exprimer nos condoléances et notre sympathie à tous ceux qui sont touchés."

13:43 Orbán reporte ses engagements internationaux en raison des inondations en HongrieLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reporté tous ses engagements internationaux en raison des inondations en Hongrie. "Compte tenu des conditions météorologiques difficiles et des inondations en cours en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements internationaux", a annoncé Orbán sur la plateforme X. Il n'a pas fourni plus de précisions. Orbán était censé prendre la parole dans un débat sur le programme de présidence hongroise de l'UE au Parlement européen à Strasbourg le 18 septembre. Le controversé politique de droite est souvent critiqué par le Parlement européen et la Commission européenne.

13:12 Les évacuations augmentent à Ostrava, en République tchèqueEn raison du danger imminent d'inondations, les évacuations ont été étendues à Ostrava, la troisième ville de République tchèque. "Il y a clairement eu des brèches dans plusieurs districts de digues", a admis le ministre de l'Environnement Petr Hladik lors d'une réunion d'urgence. Des bateaux gonflables ont été utilisés pour extraire certains résidents. On estime qu'environ 100 mètres cubes d'eau s'écoulent par seconde à travers ces brèches. Des efforts sont déployés pour colmater les brèches avec des pierres. Ostrava, d'une population d'environ 285 000 habitants, est située à la confluence de plusieurs rivières - notamment l'Oder et l'Opava - près de Polan. En raison des inondations, le trafic ferroviaire vers Ostrava et plus loin vers la Pologne est actuellement suspendu. Une centrale électrique a été contrainte de fermer. À Bohumin, les réseaux d'électricité et de téléphonie mobile ont subi des perturbations en raison des inondations. L'approvisionnement en eau a été compromis dans de nombreux endroits.

12:33 Record de pluie : 450 litres d'eau par mètre carré dans une ville tchèqueLes précipitations de la dépression "Anett" sont impressionnantes : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, en République tchèque, près de la frontière polonaise. Cela constitue le plus fort taux de précipitations des derniers jours, a expliqué l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land est en tête avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres ont été enregistrés à St. Pölten et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été mesurés avant que les stations de surveillance ne tombent en panne, ce qui rend les mesures précises impossibles. En Pologne, Katowice a enregistré le plus de précipitations, avec 200 litres.

12:25 La Roumanie : Six morts dans la région des CarpatesDes pluies torrentielles et des inondations ont fait au moins six morts dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions comme Galati, Vaslui et Iasi, situées dans l'est du pays, ont été les plus touchées. Environ 300 personnes ont dû être évacuées et environ 6 000 maisons rurales ont été submergées. La plupart des victimes sont des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. L'alerte de crue la plus élevée reste en vigueur jusqu'à midi. Habituellement, les villages isolés luttent contre les inondations. Les gens ont cherché refuge sur les toits pour éviter d'être emportés par les eaux. De nombreux pompiers ont été déployés.

11:59 Saxe : Les eaux de l'Elbe atteignent leur picEn Saxe, le niveau des eaux de l'Elbe continue de monter. Selon le centre de gestion des inondations de l'État, le niveau à Dresde était de 5,62 mètres à midi. Le deuxième niveau d'alerte des inondations a été déclenché dimanche soir. Les experts estiment que le troisième niveau d'alerte, soit six mètres, sera dépassé tôt mardi matin. Le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer de monter jusqu'à mercredi soir, atteignant son pic. À Schönau, près de la frontière tchèque, le troisième niveau d'alerte le plus élevé est en vigueur, avec un niveau de l'Elbe de 6,13 mètres. Le centre de gestion des inondations prévoit que les niveaux d'eau baisseront à nouveau à Görlitz. Le pic d'une inondation est appelé le pic.

11:33 Autriche : Deux morts supplémentaires dues aux inondationsEn Autriche, deux personnes de plus ont perdu la vie à cause des inondations, selon les autorités. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont décédés dans leurs maisons dans des communautés de Basse-Autriche, a confirmé la police. Les deux hommes ont été piégés par les eaux à l'intérieur de leurs propriétés. Plus tôt dimanche, un pompier est décédé lors de la pompe d'une cave. Les conditions météorologiques persistantes avec des pluies continues prévalent dans l'est de l'Autriche. Jusqu'à présent, plus de 1 800 bâtiments ont été évacués et de nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations.

11:01 Wrocław se prépare à une vague de crueSuite à de fortes tempêtes et inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue. Le maire Jacek Sutryk a déclaré l'état d'alerte pour la ville située sur la rivière Oder. Les étapes comprennent la surveillance continue des digues, la protection et le contrôle des canaux et la fermeture des passages de digue, comme mentionné dans un post Facebook de Sutryk. La vague de crue est attendue à Wrocław mercredi. Auparavant, les prévisions suggéraient que la ville ne serait pas considérablement touchée. Cependant, ces prévisions ont maintenant été révisées, a déclaré le maire. Bien que la crue ne soit pas censée atteindre la hauteur de la crue de l'Oder de 1997, qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk souligne que l'infrastructure est actuellement beaucoup plus forte, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il croit que les eaux de crue ne pénétreront pas dans la ville.

10:35 Le gouverneur autrichien sur la situation des inondations : "Reste critique"Malgré une brève accalmie des pluies pendant la nuit, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste intense. "Ce n'est pas fini, ça reste critique, ça reste dramatique", dit la gouverneur de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont prévus pour la région lundi. Un point préoccupant est les barrages, les autorités avertissant du risque le plus élevé d'effondrement de barrage. La vie publique est largement à l'arrêt, avec plus de 200 routes fermées, 1 800 bâtiments évacués et de nombreux étudiants et enfants en garderie restant chez eux, dit Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement sans électricité. L'ampleur des dommages est actuellement impossible à estimer. "Les victimes des inondations seront certainement aidées", dit le gouverneur. Ces derniers jours, certaines régions de Basse-Autriche ont reçu jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Les niveaux de l'Elbe approchent du niveau d'alerte troisEn Saxe, les niveaux de l'Elbe continuent de augmenter. Selon les données du centre de gestion des inondations de l'État, le niveau à Dresde était de 5,54 mètres le matin. Il est prévu de dépasser la marque de six mètres dans la journée, ce qui déclencherait le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, le niveau trois. À ce niveau, les inondations des zones urbaines sont possibles. Le niveau d'alerte trois a déjà été atteint au poste de mesure de Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau était de 6,09 mètres. La Lausitzer Neiße près de la frontière polonaise est également au niveau d'alerte trois, avec le niveau d'eau à 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau d'alerte quatre le plus élevé. Une section de l'autoroute fédérale 99 a été fermée à Görlitz pour des raisons de sécurité, a déclaré un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade 3 ici est de 4,80 mètres.

09:49 Inondation centennale en République tchèque : un homme périt dans les eaux torrentiellesLa première victime mortelle des inondations en République tchèque a été confirmée. Les autorités recherchent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme est décédé dans la petite rivière Krasovka, située dans le district de Bruntal de la région de Moravie-Silésie à l'est, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes qui ont été emportées par une rivière furieuse près de Jesenik dans les montagnes Hrubý Jeseník avec leur véhicule sont également portées disparues. Aucun signe du véhicule n'a été trouvé. Trois autres personnes ont été emportées dans divers cours d'eau tels que la rivière Otava. Un résident d'un établissement pour personnes âgées sur la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a qualifié les inondations de "centennales" - une inondation se produisant seulement une fois par siècle dans la même région. Avant cela, des décès dus aux inondations ont été signalés dans d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six décès en Roumanie.

09:17 Femme qui plonge dans la rivière Neiße à Görlitz, sauvée près du barrage de VierradmuhleUne femme est tombée dans la rivière Neiße alors qu'elle évaluait les niveaux d'eau à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, la femme a glissé près du bord de l'eau de l'hôtel Parkhotel Merkur et a plongé dans la rivière. Elle a parcouru 700 mètres en aval avant de réussir à se sortir de l'eau près du barrage de Vierradmuhle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à de grandes opérations sur les rivières Elbe et Oder en AllemagneL'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à déployer des renforts dans l'est de l'Allemagne si nécessaire pour les rivières Elbe et Oder. Le responsable du THW, Fritz-Helge Voss, a déclaré dans l'émission matinale de ZDF, exhortant les habitants des régions touchées à faire des réserves de fournitures essentielles. L'Allemagne reste optimiste, ayant été "chanceuse" jusqu'à présent, mais s'attend à une aggravation de la situation météorologique avec les rivières Elbe, Neiße et Oder prévues pour inonder plus tard dans la semaine. Le week-end dernier, le THW avait déjà déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carla effondré à Dresde. Voss a souligné l'importance de la préparation et de l'investissement dans l'équipement, mettant en avant que ceux-ci sont essentiellement des coûts d'adaptation au climat.

08:43 Le gouvernement polonais débat de la déclaration d'état de catastropheLe Premier ministre polonais Donald Tusk a convoqué une réunion d'urgence de son gouvernement lundi matin en raison des inondations catastrophiques dans le sud-ouest de la Pologne. Il a élaboré un décret déclarant l'état de catastrophe, mais la décision nécessite l'approbation du gouvernement. Les pluies torrentielles dans le sud-ouest de la Pologne, risquant la frontière avec la République tchèque, ont causé des inondations généralisées. Dans la nuit, la ville de Nysa, dans la région d'Opole, a été particulièrement touchée par les inondations. Les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, ont envahi la salle des urgences de l'hôpital local, selon l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 La Bavière s'attend à plus de pluie et à une remontée des niveaux d'eauLa situation des inondations en Bavière reste critique dans plusieurs régions, avec des précipitations supplémentaires prévues cette semaine. La police a rapporté que la situation dans les zones touchées n'a pas changé de manière significative pendant la nuit. Cependant, il n'y a eu aucun répit pour le moment : le service d'information sur les crues (HWIS) s'attend à une remontée des niveaux d'eau, principalement pour le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. Une amélioration est attendue à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit des précipitations continues des Alpes à la plaine, avec des quantités de précipitations allant jusqu'à 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans les vallées.

07:32 République tchèque : les vagues de crue persistent, la rivière Morava déborde à LitovelLe soulagement reste hors de portée dans les zones inondées de la République tchèque. La vague de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où plusieurs rues sont submergées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville de près de 10 000 habitants ont exhorté la population à ne pas entraver les services d'urgence. "Nous nous attendons à une augmentation supplémentaire du niveau d'eau de la rivière dans les heures à venir", a déclaré le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Effondrement de barrage entraînant des inondations dévastatrices en PologneLes habitants de Pologne craignent pour leur sécurité alors que les eaux de crue destructrices se dirigent vers la région de la Glatzer Neiße suite à l'effondrement d'un barrage. Des images dramatiques montrent la puissance des eaux tumultueuses.

06:40 Catastrophe des inondations en Europe : des victimes en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'inondations centenaires, tandis que la situation en Basse-Autriche est également critique après des précipitations excessives. Plusieurs personnes ont perdu la vie en raison des inondations dans plusieurs pays européens : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six décès en Roumanie.

06:12 Évacuations forcées en République tchèque en raison des inondationsDes inondations historiques ont entraîné une montée catastrophique des eaux dans des villes comme Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov à la frontière avec la Pologne. Les services d'urgence de Jeseník ont sauvé des centaines de personnes en bateau et par hélicoptère tout au long du week-end. Suite à la récession des eaux, il y avait un risque de glissements de terrain dans plusieurs zones.

5:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne en raison des inondations du Danube

Des pluies torrentielles entraînant des inondations extrêmes du Danube ont laissé plus d'une centaine de passagers d'un navire de croisière suisse bloqués à bord à Vienne. Selon la radio suisse SRF et les rapports de l'agence de voyages Thurgau Travel, le navire "Thurgau Prestige" transporte environ 100 passagers et 40 membres d'équipage, qui sont actuellement empêchés de quitter le navire en raison de la passerelle inondée. De plus, d'autres navires de croisière sont reportedly touchés par la même situation à Vienne. Les autorités locales doivent prendre une décision sur le moment où les passagers pourront débarquer. Selon Thurgau Travel, les passagers pourraient être contraints de prolonger leur séjour à bord jusqu'à au moins mardi, en raison de l'itinéraire prévu du "Thurgau Prestige" - de Linz à Budapest et retour, maintenant bloqué à Vienne.

