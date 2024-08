- Les préparatifs des élections locales soulignent la persistance de l'inquiétude face à l'urgence climatique

En amont des élections dans différentes régions de l'Est de l'Allemagne, les groupes environnementaux exhortent les partis à prendre des mesures fermes contre le changement climatique. Selon une lettre obtenue par l'agence de presse allemande à Berlin, la lettre commence en déclarant : "Quoi qu'il en soit de son absence dans la campagne, ce n'est pas seulement la température sociale qui est élevée, mais aussi la température mondiale."

La lettre est adressée à tous les partis démocrates en Saxe, en Thuringe et en Brandebourg. Selon les Vendredis pour l'Avenir, cette lettre doit être remise aux divisions d'État de la CDU, de la SPD, des Verts, du FDP, de la Gauche et du BSW. Les signataires comprennent les Vendredis pour l'Avenir Allemagne, les divisions locales de l'organisation, l'Entraide allemande pour l'environnement et les Scientifiques pour l'Avenir Leipzig.

Signataires : seule une position prudente face à l'urgence climatique

La lettre commence en mentionnant : "Ces élections ont lieu en pleine canicule historique." Les conséquences de la crise climatique sont déjà ressenties dans les trois États. "Incendies de forêt dans la Heide de Lieberose et la Suisse saxonne, baisse du niveau d'eau dans la Spree, l'Elbe et dans toute la Thuringe, une grave décomposition forestière dans les monts Métallifères et la forêt de Thuringe."

Selon les signataires, la seule position rationnelle face à la crise climatique est : "Elle est réelle, elle est d'origine humaine, et nous avons les moyens de la gérer efficacement. Compter sur le déni du changement climatique pendant la campagne électorale de 2024, s'aligner sur les vues des extrêmes droite et susciter l'hostilité envers les mesures de protection du climat est non seulement imprudent mais aussi déconnecté de la réalité." Il incombe aux partis politiques de lutter contre le changement climatique et de favoriser l'acceptation des solutions.

Les pétitionnaires ont exigé un retrait rapide des combustibles fossiles et un développement rapide des énergies renouvelables, ainsi qu'une augmentation des transports en commun. "La crise climatique ne diminuera pas en gravité simplement parce que les politiques pensent que le changement climatique n'est pas un sujet populaire pendant les campagnes électorales."

Les élections auront lieu en Saxe et en Thuringe ce dimanche, et en Brandebourg le 22 septembre.

La lettre adressée aux partis démocrates en Saxe, en Thuringe et en Brandebourg les exhorte à reconnaître la crise climatique, car les signataires comme les Vendredis pour l'Avenir Allemagne et l'Entraide allemande pour l'environnement estiment que le déni du changement climatique et l'alignement sur les vues d'extrême droite sont imprudents et déconnectés de la réalité. Le Landtag de ces régions doit donner la priorité à une transition rapide loin des combustibles fossiles et investir dans les énergies renouvelables pour lutter contre la crise climatique en cours, à mesure que les élections approchent en Saxe et en Thuringe ce dimanche, et en Brandebourg le 22 septembre.

