- Les préoccupations concernant la centrale nucléaire de Koursk

À la lumière de l'avancée de l'Ukraine dans le territoire russe de Kursk, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre les dangers potentiels pour la centrale nucléaire locale. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a exhorté les deux parties à respecter les règles de sécurité nucléaire dans les zones de conflit. "Des activités militaires significatives" sont signalées dans la région, a déclaré Grossi à Vienne. "À ce stade, j'appelle toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire avec des conséquences radiologiques potentiellement graves."

Le champ et les objectifs exacts de la traversée de la frontière ukrainienne depuis mardi restent inconnus. En réponse, l'armée russe a frappé un supermarché dans la ville ukrainienne orientale de Kostjantyniwka vendredi, tuant au moins 14 personnes et en blessant 40 autres. "C'est un terrorisme russe délibéré et ciblé", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours vidéo du soir. "Un autre crime de guerre pour lequel l'occupant sera tenu responsable." L'Ukraine a été en train de repousser une invasion russe à grande échelle depuis presque deux ans et demi. Pendant la nuit, l'aviation russe a frappé la région ukrainienne de Sumy avec des bombes à glissière.

En raison de la présence de groupes de reconnaissance et de sabotage ukrainiens, les régions russes de Kursk, de Briansk et de Belgorod ont été déclarées zones d'opérations anti-terroristes, selon l'agence de presse d'État TASS. Ce sont les trois régions où les forces russes et ukrainiennes se font face directement à la frontière. Les agences de sécurité ont été dotées de pouvoirs supplémentaires pour lutter contre le terrorisme.

Tensions à la centrale nucléaire de Kursk

En raison de la centrale nucléaire de Kursk, Grossi, en tant que directeur de l'AIEA, a rappelé à la Russie et à l'Ukraine les principes de sécurité des installations nucléaires en situation de crise. Il a également rappelé les règles supplémentaires établies pour la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine, "qui s'appliquent également à ce cas". Peu importe où se trouve une centrale nucléaire.

Bien que l'on ignore completely si l'avancée de l'Ukraine vise la centrale nucléaire de Kursk, les tensions y sont en train de monter. Depuis mercredi, la Garde nationale russe a renforcé la protection de la centrale nucléaire dans la ville de Kursk, à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus lointaines des troupes ukrainiennes, rapportées sans confirmation, n'ont atteint qu'environ la moitié de cette distance sur le territoire russe. Cependant, certains travailleurs construisant deux nouveaux réacteurs à la centrale ont été temporairement retirés, a annoncé la société de construction Atomstroyexport.

Le courant a été coupé dans la ville de Kursk et les régions environnantes en raison d'une frappe de drone ukrainien, selon le gouverneur par intérim de Kursk, Alexandre Smirnov, sur Telegram. La Russie a également informé l'AIEA que des parties de roquettes ukrainiennes ont été trouvées sur le site de la centrale nucléaire. Cependant, il n'y a pas eu de bombardement direct, selon une lettre de la mission russe auprès des organisations internationales à Vienne. Ces informations n'ont pas été indépendamment vérifiées.

L'Ukraine renfloue le fonds d'échange de prisonniers

La direction ukrainienne n'a pas encore commenté l'avancée de son armée avec des chars et de l'artillerie sur le territoire russe. Cependant, dans son message vidéo du vendredi soir, Zelensky a remercié les soldats qui ont pris des prisonniers russes. "C'est très important, et cela a été particulièrement réussi ces derniers jours", a-t-il déclaré. Si le fonds d'échange est rempli, plus de prisonniers ukrainiens pourraient être libérés de Russie. Depuis le début de l'offensive mardi, il y a eu plusieurs vidéos montrant des groupes de soldats russes capturés, y compris des gardes-frontière au poste-frontière de Sudzha.

Il y a peu de rapports fiables sur la situation militaire dans cette zone de combat. Une vidéo circulant sur la chaîne de télévision ukrainienne Hromadske montre des soldats ukrainiens à la station-service de Sudzha. De là, un oléoduc de gaz naturel russe mène vers l'Ukraine et l'Europe centrale. Selon le blog militaire russe Rybar, la situation s'est stabilisée ces derniers jours. "Mais il est encore trop tôt pour dire que nous avons pris l'initiative."

Le quartier général ukrainien a rapporté dans son rapport du soir 70 engagements le long du front dans l'est et le sud du pays. Bien que le nombre exact ne soit pas vérifiable, il est inférieur à celui des derniers jours. Des combats particulièrement intenses ont été signalés dans le secteur de Pokrovsk dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine.

Les États-Unis fournissent une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

Les États-Unis fournissent à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire de 125 millions de dollars (environ 114 millions d'euros) pour se défendre contre l'invasion russe. Y compris "des missiles anti-aériens, des munitions pour systèmes de roquettes et artillerie, des radars polyvalents et des armes anti-char", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken. C'est le dixième tel paquet. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont fourni plusieurs tranches d'aide après que le Congrès américain a approuvé environ 61 milliards de dollars (56,2 milliards d'euros) pour Kiev à la fin avril.

Malgré les intentions inconnues de l'avancée de l'Ukraine, l'impact potentiel sur la région autour de la centrale nucléaire de Kursk ne peut être ignoré. Compte tenu des tensions accrues, Grossi a souligné l'importance de respecter les directives internationales pour maintenir la sécurité des installations nucléaires en situation de crise, y compris les règles supplémentaires établies pour la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia.

