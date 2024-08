Suivez le traitement - Les premiers succès dans le conseil aux futurs infirmières

Suite à la participation à un projet de conseil de Brême, moins de personnes abandonnent leur formation d'infirmier, selon les responsables. 86 stagiaires ont cherché de l'aide lors de la première année du projet "Engagement dans les soins", comme l'a rapporté la responsable Anke Schmidt. Trois quarts des stagiaires ont finalement décidé de poursuivre leur formation malgré leurs premières préoccupations.

Manque criant de personnel soignant - la situation empire

Selon les chiffres de la chambre des travailleurs, environ 580 personnes commencent chaque année leur formation d'infirmier à Brême, avec environ 30 % qui abandonnent prématurément. Cependant, le plus petit État fédéral a besoin d'environ 530 diplômés en soins infirmiers par an pour répondre à la demande.

Des centaines de spécialistes manquent déjà dans les hôpitaux et dans les soins de longue durée, selon la sénatrice de la santé de Brême, Claudia Bernhard (La Gauche). En même temps, de plus en plus de personnes ont besoin de soins. Et la situation continuera de se détériorer jusqu'en 2035, craint Elke Heyduck, directrice de la chambre des travailleurs. "Après cela, ça va vraiment mal se passer."

L'État fédéral avec le plus de personnel soignant âgé de plus de 55 ans

Un grand problème à Brême est le grand nombre de personnel soignant qui prendra sa retraite dans les prochaines années. "Brême est l'État fédéral avec le personnel soignant le plus âgé", a déclaré Heyduck. Plus de 26 % du personnel soignant de Brême ont 55 ans ou plus. Par conséquent, il est essentiel d'attirer un grand nombre de jeunes ou de personnes qui reprennent leurs études en soins infirmiers dans les dix prochaines années - le projet de conseil est l'une des nombreuses mesures.

Avant que les futurs infirmiers ne jettent l'éponge, ils devraient idéalement chercher conseil au moins une fois, souhaite Anke Schmidt. La plupart de ceux qui cherchent de l'aide ont des problèmes dans leur environnement privé : ils ne trouvent pas de logement abordable, ne comprennent pas la langue, ne peuvent pas joindre les deux bouts ou ont besoin d'aide pour les candidatures. "Non seulement la formation en soi est très exigeante et stimulante, mais la vie quotidienne présente souvent de grands obstacles." Avec de l'aide, beaucoup pourraient continuer leur formation.

Pour lutter contre les taux élevés d'abandon en formation d'infirmier, développer des programmes d'éducation et de formation complets qui répondent aux défis uniques auxquels sont confrontés les stagiaires pourrait être bénéfique. En reconnaissant l'importance de retenir les stagiaires en soins infirmiers, le projet de conseil à Brême ne se limite pas à fournir de l'aide pour les problèmes privés, mais vise également à améliorer leur expérience globale d'éducation et de formation.

