- Les premiers secours aux victimes des incendies près d'Athènes

Avec une série de mesures, le gouvernement grec vise à aider ceux qui ont perdu leurs biens dans les incendies catastrophiques près d'Athènes ces derniers jours. Des milliers de résidents ont dû fuir les flammes, de nombreuses maisons ont brûlé ou été endommagées, et les exploitations agricoles et les entreprises ont également été touchées. Toutefois, la région ne peut pas encore être considérée comme sûre : des points chauds continuent de s'allumer, et le vent continue de porter des étincelles, causant de nouveaux incendies.

Le matin, les pompiers ont récupéré le corps d'une femme dans un bâtiment industriel calciné qui n'avait pas pu échapper aux flammes, selon les médias grecs. C'est la seule victime confirmée pour l'instant. Plus de 40 villages ont été évacués préventivement depuis dimanche, une stratégie qui s'est avérée efficace. Malgré les flammes massives, parfois hautes de 25 mètres et longues de plusieurs kilomètres, il n'y a eu que 13 personnes avec des blessures légères dues à l'inhalation de fumée. De plus, un pompier a été légèrement blessé, et un autre a été sérieusement blessé lundi lors des opérations de lutte contre l'incendie.

Aide rapide pour les touchés

Le ministère grec de la Crisis climatique et de la Protection civile, en collaboration avec d'autres ministères, a élaboré un plan d'aide initial. Entre autres choses, ceux dont les maisons sont endommagées peuvent immédiatement demander une aide de 5 000 à 10 000 euros pour les réparations initiales, selon les dommages. Ceux qui ne peuvent plus retourner chez eux parce que leur logement a été détruit recevront une subvention pour couvrir le loyer à court terme. Selon les médias, des inspecteurs de l'État sont déjà sur place pour évaluer les maisons endommagées. Les entreprises et les exploitations agricoles pourront également demander de l'aide et des prêts sans intérêt.

La situation des incendies s'est significativement améliorée

Actuellement, les pompiers se concentrent principalement sur la prévention, et les incendies restants sont sous contrôle. Une comparaison d'images satellites de l'agence spatiale américaine NASA montre la différence entre lundi et mardi : au début, le front de feu était sur plus de 30 kilomètres de long et jusqu'à presque 10 kilomètres de large, mais mardi, il n'y avait que quelques incendies isolés. Toutefois, 17 avions et 18 hélicoptères, ainsi que des centaines de pompiers, restent déployés dans la grande région.

La principale menace vient des points chauds qui couvent dans le sol et peuvent devenir de nouveaux incendies à tout moment. Le vent, qui s'était apaisé la nuit, est censé reprendre et continuer pendant les prochains jours. Des vents tempétueux étaient ce qui a alimenté et entraîné un petit incendie dimanche pour en faire un front de feu massif.

**De l'aide pour contrôler la grande zone est fournie par les États membres de l'UE via le Mécanisme de protection civile de l'UE. Entre autres, la République tchèque, la France et l'Italie, la Serbie, la Roumanie et la Turquie ont envoyé des avions

Lire aussi: