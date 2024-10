Les premiers politiciens du SPD sont prêts à relancer les relations avec Groko

En rétrospective, de nombreuses situations paraissent plus attrayantes. C'est également le cas pour la Grande Coalition, certains politiques du SPD y réfléchissant à présent. Même s'ils se retrouveraient potentiellement avec un chancelier Merz.

Les premiers politiques du SPD commencent à envisager une Grande Coalition après les prochaines élections fédérales. "Je peux imaginer une Grande Coalition dirigée par le SPD", a affirmé le député du Bundestag SPD Andreas Schwarz à "Der Spiegel".

Schwarz, député depuis 2013, a connu deux Grandes Coalitions par le passé. "Ce n'était pas non plus un lit de roses à l'époque", a-t-il admis. Cependant, il semble maintenant préférer l'Union aux Verts et au FDP : "Les points de friction dans la coalition du feu de signalisation commencent à s'estomper."

La députée parlementaire du SPD Verena Hubertz pense que les éternelles discussions sur la réforme du frein à l'endettement avec la CDU et la CSU sont plus gérables qu'avec le FDP. "Il y a un large consensus au sein de l'Union selon lequel un État doit pouvoir agir et investir, surtout en période économique difficile", cite "Der Spiegel" Hubertz. "La division n'est pas entre les partis, mais entre ceux qui ont été au gouvernement et ceux qui ne l'ont pas été."

L'idée de faire équipe avec un chancelier Friedrich Merz laisse de nombreux membres du SPD mal à l'aise. "C'est difficile d'imaginer comment Merz pourrait modérer les disputes dans une coalition", a déclaré Schwarz à "Der Spiegel". "D'une part, parce qu'il n'a jamais occupé de poste gouvernemental. D'autre part, parce qu'il a tendance à perdre le contrôle." Cependant, Hubertz reste réaliste : "On ne peut pas continuer à voter jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'à travailler avec des gens qu'on aime", a-t-elle déclaré.

Cependant, le secrétaire général du SPD Kevin Kühnert ne montre peu d'enthousiasme pour une Grande Coalition revitalisée. "Bien sûr, la coalition du feu de signalisation a accompli plus que la dernière Grande Coalition", a noté Kühnert. Cette dernière était au bord de l'effondrement trois mois seulement après son entrée en fonction en 2018, en raison du litige concernant la réunification des demandeurs d'asile. "Comparé aux défis

Lire aussi: