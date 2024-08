- Les premiers participants se rassemblent pour le défilé du chanvre.

Les premiers participants de ce Défilé du cannabis de cette année se sont réunis à la fontaine de Neptune sur l'Alexanderplatz de Berlin. Environ 250 personnes ont été comptées par la police dans l'après-midi, attendant dans une atmosphère animée et détendue le début de la manifestation. La consommation de cannabis était répandue.

Le 28e Défilé du cannabis de cette année défile sous le slogan "Légalisation, mais juste !" à travers la capitale. La marche de protestation s'intéresse principalement à la loi sur le cannabis entrée en vigueur cette année, que les organisateurs du défilé critiquent comme "insuffisante".

Les organisateurs réclament des clubs de cannabis fonctionnels et la mise en œuvre de la fameuse "pillar 2" de la loi. Celle-ci prévoit l'établissement de projets modèles pour la vente de cannabis dans des magasins spécialisés. Pour l'instant, cela n'est possible que dans les clubs de cannabis, où les consommateurs doivent être membres.

Depuis le 1er avril de cette année, la possession de certaines quantités de cannabis, la culture privée et la consommation de la drogue en public sont autorisées dans tout le pays pour les personnes de plus de 18 ans dans certaines conditions. Il n'est pas permis de transporter plus de 25 grammes en public, ni de stocker plus de 50 grammes chez soi. Trois plants sont autorisés dans l'espace de vie. Les infractions peuvent être punies d'une amende élevée.

