Les premiers morts ont été signalés dans des attaques ukrainiennes à la périphérie de Moscou.

Des drones ukrainiens géants ont entraîné la première victime civile dans la région de Moscou pendant le conflit en cours contre la Russie. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a annoncé la nouvelle sur le service de messagerie Telegram, précisant qu'une femme de 46 ans était décédée suite à une frappe de drone sur un immeuble résidentiel à Ramenskoye, situé au sud de la capitale. Simultanément, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran en raison de sa fourniture d'armes à la Russie.

Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir déjoué 144 drones ukrainiens. Soixante-douze ont été abattus dans la région de Bryansk près de la frontière ukrainienne, tandis que vingt ont été abattus dans la région de Moscou et quatorze ont été interceptés dans la zone frontalière de Kursk, parmi d'autres régions.

La frappe aérienne près de Moscou a entraîné l'annulation ou le retard de vols dans environ quatre aéroports autour de la capitale russe, notamment les principaux hubs de Domodedovo et Sheremetyevo, selon les médias d'État.

L'Ukraine et la Russie ont mené des attaques de drones nocturnes l'une contre l'autre, mais les drones ukrainiens atteignent rarement la région de Moscou. En réponse à cet acte criminel, l'organisme d'enquête central russe a ouvert une enquête pénale. Le Kremlin a condamné l'attaque et a promis d'intensifier son offensive en Ukraine.

Au troisième jour, le ministère de la Défense russe a annoncé de nouvelles avancées territoriales dans la région ukrainienne de Donetsk à l'est. Les forces russes ont prétendument pris la ville de Krasnogorovka et trois villages voisins. Avant le conflit, Krasnogorovka, située à environ 20 kilomètres de Donetsk tenue par les Russes, avait une population d'environ 16 000 habitants et était traditionnellement considérée comme un bastion ukrainien dans la région.

Suite à la frappe de drone, un homme local de 46 ans est également décédé à la suite des conséquences de l'attaque. À la suite de ces incidents, les autorités de Moscou ont appelé à une vigilance accrue et à la préparation des services d'urgence.

Lire aussi: