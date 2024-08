- Les premiers événements au début du marché aux puces à Vechta

Lancant le Stoppelmarkt conventionnel de Vechta, l'événement s'est généralement déroulé paisiblement, selon les forces de l'ordre. Cependant, à la tombée de la nuit, quelques incidents sporadiques courants dans ce type d'événements ont été signalés par la police de Cloppenburg/Vechta. Quatre cas de blessures légères et deux allégations d'attouchements sexuels ont été enregistrés. De plus, un habitant de 25 ans a été attaqué. Selon les autorités, son portefeuille a été volé par des individus non identifiés, mais il n'a heureusement subi aucune blessure.

La 726e édition de ce festival annuel d'été tardif a été ouverte aux visiteurs un après-midi de vendredi. La veille, le ministre fédéral de l'Agriculture, Cem Özdemir (Les Verts), a participé au défilé du festival. Le chancelier fédéral, Olaf Scholz (SPD), est attendu à la réception de la ville de Vechta le lundi.

Le Stoppelmarkt figure parmi les plus anciens et les plus fréquentés des festivals populaires de Basse-Saxe. La ville estime qu'environ 800 000 visiteurs se pressent chaque année sur le site du festival de 160 000 mètres carrés, se mêlant à plus de 500 artistes.

Lire aussi: