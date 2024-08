La production est en cours - Les premiers étalons de la saison cuits dans les montagnes de Minerai

Malgré les températures estivales, la période pré-Noël commence dans les Monts Métallifères. Dans la boulangerie d'Annaberg, les employés sortent les premiers stollen du four. Ceux-ci sont destinés aux partenaires commerciaux qui seront approvisionnés dès septembre, a déclaré le directeur général Martin Hübner. "Puis la production sera augmentée étape par étape." La vitesse de croisière sera atteinte en septembre.

Clients dans le monde entier

Avec ses 140 employés, la grande boulangerie vise à produire 200 tonnes de ces délicieux gâteaux pour Noël cette année. Les stollen ne sont pas seulement populaires dans la région, mais dans le monde entier. Des colis ont été envoyés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Suisse, mais aussi en Asie et en Afrique, par exemple en République centrafricaine.

Outre le classique stollen au beurre avec des raisins et l'alternative avec des amandes au lieu de raisins, les variantes avec des graines de pavot et des abricots, qui ne sont disponibles qu'à partir de novembre en raison de leur durée de conservation plus courte, sont très appréciées des clients, selon Hübner. Les stollen au chocolat et au miel avec de la gingerbread et un glaçage au chocolat sont également très appréciés.

Une partie des stollen est stockée dans la mine

Chacun a peut-être son opinion sur le temps de stockage idéal, mais Hübner recommande de ne pas manger le stollen immédiatement après la cuisson. Dans sa boulangerie, le temps de maturation est d'au moins une ou deux semaines. "Une partie de nos stollen est également stockée dans la mine." L'arôme se développe particulièrement bien là-bas en raison des conditions climatiques.

En raison de l'augmentation des coûts dans de nombreux domaines, les clients peuvent s'attendre à des augmentations de prix cette année également. Le montant exact de celles-ci ne peut however pas encore être précisé, a déclaré Hübner.

La boulangerie d'Annaberg ne fournit pas seulement des stollen aux entreprises locales à partir de septembre, mais exporte également ces délicieux gâteaux dans divers pays, notamment aux Pays-Bas.

Pour maintenir la fraîcheur et renforcer l'arôme des stollen, une partie de ces gâteaux est stockée dans l'environnement clim

