- Les premiers décès dus à des cas de Vibrio signalés pendant la saison de baignade sur MV

Dans la région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, deux individus ont trouvé la mort à la suite de complications liées à une infection par une bactérie Vibrio. Selon les rapports du Bureau régional de la santé et des affaires sociales (Lagus), un vacancier de 81 ans est décédé après avoir contracté l'infection en se baignant dans la mer Baltique. L'homme souffrait de plusieurs maladies préexistantes et de blessures ouvertes. Le deuxième cas concerne un résident local de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, âgé de 59 ans, chez qui des tests sanguins ont révélé la présence de bactéries Vibrio. La cause de sa mort a été attribuée à une septicémie, et les circonstances précises de son décès restent inconnues.

Ces incidents constituent les premières fatalities liées à la vibriose pendant la saison de baignade 2024, selon le rapport de l'agence. Tout au long de l'année, un total de cinq infections à la vibriose ont été documentées. Les individus présentant certains facteurs de risque, notamment les maladies chroniques, les systèmes immunitaires affaiblis et les personnes âgées, sont plus susceptibles de contracter cette bactérie. Lagus recommande aux baigneurs vulnérables ayant des blessures cutanées d'éviter l'eau de mer ou l'eau saumâtre pour minimiser le risque d'infection.

La mer Baltique, où le vacancier a rencontré la bactérie Vibrio, est connue pour sa côte magnifique, mais elle présente également des risques. Malgré le fait d'être un résident local, l'homme de 59 ans a également contracté la bactérie Vibrio dans la même mer Baltique.

Lire aussi: