Les premiers caddies de golf en chèvre au monde

Fondé sur le travail du bétail, le ranch dispose également d'un centre de villégiature de luxe où les clients peuvent se détendre dans un spa, faire de l'équitation dans les grands espaces ou jouer sur un terrain de golf à sept trous.

Mais tout n'est pas ce qu'il semble être.

En coulisses, le ranch a mis au point le premier caddy de golf au monde formé par une chèvre. Ce n'est pas une blague.

À partir du mois de juillet, les visiteurs du ranch pourront louer une chèvre qui les suivra sur le parcours de golf de McVeigh, comme le ferait un cadet humain.

C'est un travail qui rapporte des cacahuètes, littéralement, puisque la chèvre porte un "sac de golf pour chèvre" sur mesure - conçu par l'entreprise Seamus Golf, basée dans l'Oregon - pour transporter les clubs, les canettes de boisson et leurs friandises préférées.

Le "programme de formation des chèvres" du ranch n'en a formé que quatre, mais il est prévu de doubler ce nombre la saison prochaine. Le meilleur élève du programme est Bruce LeGoat, quatre ans, le caddy master.

"Pendant des années, les chèvres se sont dirigées vers le restaurant, à la recherche d'une évolution de carrière", a déclaré Colby Marshall, vice-président de Silvies Valley Ranch, à CNN. "En gestionnaires responsables que nous sommes, nous avons écouté leurs idées et nous avons maintenant un programme de caddies pour les chèvres sans précédent.

"Il offre de nombreuses possibilités de carrière et une plus grande longévité pour les caddies.

Sans surprise, Seamus Golf n'avait aucune expérience dans la conception d'accessoires de golf pour les chèvres.

Mais, selon Akbar Chisti, cofondateur de l'entreprise, il s'agit d'une opportunité qu'il n'était pas question de refuser.

"Je me suis dit que c'était la chose la plus cool que je pouvais faire, que je n'aurais jamais cette chance à nouveau, alors nous l'avons saisie", a-t-il déclaré.

Concevoir le sac pour un compagnon à quatre pattes n'a pas été sans difficultés.

Le premier prototype a pris près de 30 heures et a été testé par le gros chien goldendoodle de Chisti.

Mais après l'avoir appliqué à une "chèvre de 250 livres", selon Chisti, ils ont clairement sous-estimé les dimensions de l'animal et ses habitudes d'excrétion, ce qui les a rapidement renvoyés à la planche à dessin.

"C'était beaucoup trop petit. Nous connaissons les mouvements du corps humain, nous savons comment il doit s'équilibrer, mais pour la chèvre, c'était différent", a-t-il déclaré. "Les massues ne pouvaient pas être dirigées vers le cou de la chèvre et le bas devait être façonné vers l'extérieur pour éviter qu'elle ne frappe sur le côté lorsqu'elle marche.

"Les chèvres sont connues pour laisser tomber leurs déchets. Et lorsque vous essayez de mettre de l'herbe, cela peut être un obstacle difficile à franchir.

"Nous avons donc dû incliner le sac pour l'adapter", ajoute-t-il.

Avec l'équipement à l'intérieur, le sac ne pèse que 10 livres, soit un tiers du poids total qu'une chèvre peut supporter. Cependant, la caractéristique la plus importante du sac est le porte-cacahuètes, qui est devenu un élément essentiel du dressage des chèvres.

"Au début, Bruce ne me suivait pas partout", raconte Chisti. "Alors j'ai commencé à lui donner des cacahuètes et avant que nous nous en rendions compte, il était comme mon meilleur ami - nous avons donc réalisé que nous devions fabriquer un sachet de cacahuètes pour continuer à le soudoyer.

Marshall a expliqué à CNN que les chèvres sont des animaux intelligents et sociables qui veulent être à vos côtés. Avec en prime de savoureuses cacahuètes, elles font tout ce que l'on attend d'un caddy, sans pour autant se coucher au travail.

Les défenseurs du bien-être animal s'interrogent toutefois sur l'opportunité d'utiliser les chèvres de cette manière, estimant qu'elles devraient être libres de profiter de la vie comme elles l'entendent.

"Le gadget des chèvres de Silvies est tout sauf mignon", a déclaré Fleur Dawes, directrice de la communication chez In Defense of Animals, à CNN. "Les chèvres sont des individus pensants et sensibles qui ont leurs propres désirs et besoins. Leur cadre n'a jamais été conçu pour porter des sacs de golf".

M. Marshall répond en insistant sur le fait que les chèvres sont bien nourries, qu'elles ont de l'eau propre et qu'elles bénéficient de pauses de 20 à 30 minutes entre chaque partie.

Il explique qu'un vétérinaire est également présent sur le site et qu'il leur fait passer des examens réguliers.

"Nous sauvons les chèvres en leur donnant un emploi rémunéré", explique M. Chisti. "Elles travaillent pour des cacahuètes !

Source: edition.cnn.com