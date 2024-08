- Les premiers actes pour Rock at the Arena et Concert in the Parkfield dévoilés

Les organisateurs de Rock am Ring au Nürburgring et de Rock im Park à Nuremberg ont révélé les artistes supplémentaires pour les festivals jumeaux de l'année prochaine. Parmi eux figurent le groupe de metal Bring Me The Horizon, le groupe de rap allemand K.I.Z et le groupe de metal Slipknot, selon les rapports. D'autres artistes incluent le groupe punk Feine Sahne Fischfilet, l'ensemble de punk rock Beatsteaks et le groupe de metal Powerwolf de la Sarre. Le groupe ukrainien Jinjer est également très attendu.

Selon l'organisateur DreamHaus, plus de 90 000 fans ont déjà réservé un pass pour le week-end, avec 55 000 pour Rock am Ring et 35 000 pour Rock im Park. "Plus d'artistes, plus de scènes, plus de programmation - les éditions anniversaires de Rock am Ring et Rock im Park s'aventurent dans de nouveaux domaines", a déclaré DreamHaus.

En 2025, Rock am Ring célébrera son 40ème anniversaire, tandis que Rock im Park fêtera son 30ème. Les festivals auront lieu du 6 au 8 juin. Un billet pour un week-end sans camping est actuellement disponible au prix de 199 euros. L'année dernière, environ 80 000 personnes ont assisté à chaque festival, à Rock am Ring au Nürburgring et à Rock im Park à Nuremberg.

Les amateurs de musique peuvent s'attendre à des performances de Bring Me The Horizon, connus pour leur musique mélangée, lors des festivals jumeaux. Les festivals offriront également les sons mélodieux de Slipknot, connus pour leurs spectacles en direct énergiques.

