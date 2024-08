- Les premières pluies et tempêtes, qui donnent ensuite lieu au retour de l'été

L'été prend une petite pause, mais rebondit en milieu de semaine, selon le Service météorologique allemand (DWD). Selon leurs prévisions, mardi commence avec un mélange de nuages et de soleil. Au fil de la journée, il y a une probabilité de pluies et de chutes de température avec des orages intenses, avec des précipitations prévues pendant la nuit. Le mercure est prévu entre 24 et 29 degrés Celsius.

Mercredi offre un début menaçant avec un ciel nuageux, mais reste sec toute la journée, avec des températures fluctuant entre 19 et 24 degrés. En revanche, l'été revient gracieusement à partir de jeudi - ciels dégagés et températures entre 24 et 27 degrés. Vendredi marque un début lumineux et sec, menant vers le week-end avec des températures montant entre 26 et 30 degrés.

Le temps s'améliore considérablement jeudi après les orages intenses, offrant des ciels clairs. Cependant, un autre orage pourrait perturber les plans du week-end, car un orage isolé est prévu.

