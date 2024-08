- Les premières phrases de Ralf Schumacher

Ralf Schumacher sous les projecteurs depuis sa déclaration publique il y a plus d'un mois

Ralf Schumacher (49 ans) fait la Une des journaux depuis qu'il a révélé publiquement son identité il y a plus d'un mois. Sa récente implication dans une bataille pour la garde inhabituelle avec son ex-conjointe Cora Schumacher (47 ans) a causé un tollé. Toutefois, lors d'une récente conversation avec le magazine croate "Gloria", Ralf Schumacher a parlé positivement de son nouveau bonheur. Schumacher a déclaré : "Je n'ai jamais été aussi heureux !"

Ralf Schumacher exprime sa joie face à un "démarrage entièrement frais"

Au cours de l'entretien, le pilote a mentionné sa réticence à discuter de sujets personnels. Cependant, il a invité un journaliste croate à visiter son vignoble situé dans la municipalité slovène de Brda, accompagné de son compagnon Étienne Bousquet-Cassagne, et a révélé : "Dans un monde idéal, on se marie, on élève un enfant et on reste ensemble pour toujours. C'était mon rêve aussi, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et je ne suis pas le seul à vivre un divorce. Maintenant, je me retrouve dans un chapitre entièrement nouveau de ma vie, de notre vie, et je suis plus heureux que jamais."

Conflit sur Instagram entre Ralf Schumacher et Cora Schumacher

Un différend public sur Instagram entre Ralf Schumacher et son ex-conjointe Cora Schumacher a récemment éclaté. Ralf a initialement révélé une conversation privée qui était censée prouver que, Despite her assertions in a "Spiegel" interview, Cora was aware of Ralf's affection for Étienne.

Il y a quelques jours, Cora Schumacher a partagé sa propre conversation privée, présumément pour démontrer que Ralf n'avait pas été entirely truthful about his relationship with Étienne since April 2023. Les deux ex-conjoints ont depuis supprimé leurs publications.

