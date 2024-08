Les premières orientations sur la justice pénale et l'évolution de l'éducation en Saxe et en Thuringe

En septembre prochain, en Saxe et en Thuringe, il y a une forte probabilité que les populistes de droite, l'AfD, obtiennent une influence significative, devenant ainsi la force dominante dans l'un ou même les deux États pour la première fois. Les chiffres de sondage de l'AfD ont été remarquablement stables ces derniers mois, suscitant l'intrigue parmi les sociologues, économistes et historiens. Cependant, pour comprendre véritablement ce phénomène, il est essentiel d'écouter les gens eux-mêmes. Un récent sondage de Forsa pour RTL/ntv éclaire les principales préoccupations et problèmes, la migration n'en étant qu'un.

Comme dans le premier sondage, la plupart des gens en Saxe et en Thuringe ont donné la priorité à la prévention de la criminalité et à une bonne éducation. Cela se voit dans la question sur les "principales préoccupations des citoyens" dans les deux États. En Saxe, le désir de lutter contre la criminalité et la violence est resté une préoccupation majeure, avec 68 % des répondants qui l'ont mentionnée à la fin août - suivi de près par le conflit en Ukraine (62 %, +1) et l'afflux de réfugiés et de demandeurs d'asile (+1). Cependant, il y a eu des changements notables dans deux catégories. Seuls 60 % citent maintenant la politique du gouvernement fédéral (-6), et 52 % (-11) s'inquiètent du fardeau financier de la hausse des prix.

Préoccupations accrues concernant les migrants

En Thuringe, il y a eu le plus grand changement en termes de "criminalité et violence dans la société", qui est restée la principale préoccupation pour 68 % des répondants, la poussant en tête de liste. Le conflit en Ukraine et l'immigration de réfugiés et de demandeurs d'asile ont également été mentionnés par plus de répondants. Il est plausible que les attaques au couteau à Solingen puissent être responsables de ce changement. Comme en Saxe, la politique du gouvernement fédéral et la hausse des prix sont moins souvent citées comme principales préoccupations en Thuringe.

Dans les deux États, il est apparent que la criminalité et l'immigration sont perçues comme des questions principalement centrées à droite. Que ce soit des partisans de l'AfD ou des partisans du CDU affaiblis, les deux groupes partagent ce sentiment, et même le BSW, qui se rapproche des deux partis mentionnés sur les questions de sécurité et d'immigration, partage ces croyances plus que le SPD, les Verts ou la Gauche.

Les principales préoccupations des habitants de Thuringe et de Saxe correspondent à leurs attentes pour les futurs gouvernements régionaux. "Lutter contre la criminalité et la violence" a été nommée comme une priorité par 74 % des répondants en Saxe, en augmentation de 7 points par rapport à août. La "création d'un système éducatif bon et équitable" reste importante, avec 72 % (+1) qui restent déterminés. La "sécurité et l'approvisionnement en énergie abordable" est une préoccupation majeure pour 66 % (+4) des répondants. Il y a eu une augmentation significative de 7 points pour "un arrêt de l'immigration étrangère", qui attire maintenant 57 % de soutien.

En Thuringe, la "création d'un système éducatif bon et équitable" est considérée comme cruciale par 81 % (+3) des répondants, avec les principaux candidats pour ntv et Antenne Thuringe discutant de ce sujet lors de leur débat. Le ministre-président Bodo Ramelow a publiquement reconnu les défis importants auxquels sont confrontées les écoles de Thuringe, en particulier le manque de enseignants et l'annulation des cours.

L'influence de Solingen

Un catalyseur potentiel qui pourrait avoir influencé les opinions et les sentiments des électeurs en Thuringe et en Saxe est l'attaque terroriste à Solingen. En Saxe, plus d'un tiers (34 %) s'attendent à ce que les crimes aient un impact significatif sur les résultats des élections. 49 % s'attendent seulement à de petits effets. Cependant, lorsqu'on leur a demandé de leur décision de vote personnelle, seulement 18 % pensent que l'incident déterminera leur vote. 53 % insistent sur le fait que Solingen n'influencera pas leur vote.

En Thuringe, on observe un schéma similaire. 35 % s'attendent à ce que les crimes aient un impact significatif sur les résultats des élections. Cependant, 25 % pensent que les crimes influenceront leur décision de vote personnelle. 36 % des partisans de l'AfD s'attendent à ce que ce soit le cas, tandis que seulement 9 % des partisans du CDU partagent ce sentiment. Les partisans des autres partis se situent quelque part entre les deux.

Conclusion

S'il y a un événement qui met en évidence les attitudes et les opinions des électeurs en Thuringe et en Saxe, c'est probablement l'attaque terroriste à Solingen. Ce glissement est apparent non seulement dans les questions directes sur l'attaque, mais aussi dans l'accent mis sur la lutte contre la criminalité ou l'immigration de étrangers. Dans l'ensemble, comme l'indique la question du dimanche, les décisions de vote personnelles ont changé seulement légèrement. Malgré les références constantes à la migration et au conflit en Ukraine, les électeurs accordent une grande importance aux questions éducatives - une préoccupation locale typique. Le soir du dimanche, nous en saurons plus.

