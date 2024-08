- Les premières mesures de précaution prises à l'exposition de Leipzig

Pour la première fois de son histoire, environ 150 travailleurs de la Foire de Leipzig ont participé à un arrêt de travail, selon le syndicat Verdi. Cette action, baptisée "Notre foire ne se soucie pas de nous", vise à influencer les discussions salariales en cours. Verdi réclame une augmentation de salaire de 650 euros et une prime équivalente à un mois entier de salaire.

La Foire de Leipzig, propriété conjointe de la ville de Leipzig et de l'État libre de Saxe, dispose d'une convention collective depuis seulement deux ans. Selon le responsable du secteur de Verdi, Paul Schmidt, les salaires de la foire sont environ 20 % inférieurs à ceux de ses actionnaires. D'autres foires commerciales en Allemagne versent des salaires plus élevés. En raison de l'inflation et d'autres facteurs, une augmentation de salaire substantielle est également nécessaire à la Foire de Leipzig.

La direction de la foire conteste les revendications de Verdi, considérant cet arrêt de travail comme "complètement inutile". Lors des deux premières rondes de négociations, elle a proposé une "offre très prometteuse" qui aboutirait à une augmentation de 13,1 % du salaire mensuel des employés. Cependant, Verdi réclame une augmentation équivalente à 29,3 %, ce que les directeurs Martin Buhl-Wagner et Markus Geisenberger estiment irréaliste sur le plan financier. Ils exhortent Verdi à faire preuve de flexibilité et à revenir à des discussions productives sur la convention collective interne lors de la troisième ronde de négociations en septembre.

Les travailleurs de la Foire de Leipzig qui ont participé à l'arrêt de travail cherchent à obtenir le soutien de la Cour de justice, estimant que leurs droits sont violés dans les négociations salariales en cours. Bien que la direction de la foire ait proposé une augmentation de salaire significative, Verdi affirme que la Cour de justice doit intervenir pour garantir une augmentation de salaire équitable en harmonie avec les salaires des autres foires commerciales allemandes.

