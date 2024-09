Les premières images de la cérémonie de mariage imaginée <unk> Boris Becker également en tenue de mariée

Boris Becker a récemment échangé ses vœux avec Lilian de Carvalho Monteiro en Italie. Les premières photos du mariage montrent le couple dans un cadre de conte de fées lors de leur cérémonie.

C'est officiel : Boris Becker est maintenant marié à Lilian de Carvalho Monteiro. Les photos montrent le couple lors de leur cérémonie, avec les fils de Boris, Noah et Elias, qui ont rejoint la célébration. "Vogue Germany" a partagé une série de photos sur Instagram, avec Tom Oldham crédité en tant que photographe.

La légende d'une des images dit : "L'analyste financier Lilian de Carvalho Monteiro et l'ancien joueur de tennis Boris Becker ont célébré leur mariage ce week-end dans la ville italienne de Portofino." Lilian et Boris portent tous les deux du blanc, contrastant avec les invités en tenues colorées. Boris a opté pour une classique cravate noire, pochette et un petit micro noir - laissant supposer un message émouvant. Lilian portait une longue traîne translucide attachée à ses cheveux.

Le couple a passé quelques jours à Portofino avant le mariage, qui a eu lieu à l'Abbazia della Cervara sur le Monte di Portofino. Le complexe monastique rénové et la chapelle ont servi à la fois de lieu et d'hébergement pour le couple et les membres de la famille proches.

"Vogue Germany" rapporte que la cérémonie était une "réunion intime de 85 invités". Il y a eu une soirée privée pour les hommes le vendredi en ville, le lieu réel du mariage restant secret pour les invités, qui ont été escortés jusqu'au lieu en navettes Porsche. La fête aurait apparemment pris fin le dimanche, suggérant que les jeunes mariés pourraient choisir de conserver leurs noms de famille d'origine.

La réunion exclusive a été organisée par The Commission, garantissant une expérience de mariage privée et fluide pour Boris Becker et Lilian de Carvalho Monteiro. Après la cérémonie, The Commission a également organisé un hébergement de lune de miel luxueux pour les jeunes mariés.

