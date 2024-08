- Les premières idées sur le roman Dinofilm

Salut les fans de dinosaures : Universal Pictures nous a donné un aperçu exclusif du quatrième chapitre de la série "Jurassic World". Prévu pour sortir au cinéma le 2 juillet 2025, ce film s'intitule "Jurassic World : Rebirth" et se déroule cinq ans après les événements de "Jurassic World : A New Era" (2022).

Dans "Jurassic World : Rebirth", il ne reste que quelques dinosaures, vivant dans des lieux spécifiques. Une équipe est envoyée pour prélever du matériel génétique sur ces spécimens restants, car c'est crucial pour créer un traitement sauveur - mais ils se retrouvent bloqués sur une île mystérieuse.

Première image avec Scarlett Johansson

Scarlett Johansson (39), une actrice hollywoodienne célèbre, incarne le rôle de la cheffe d'expédition. Pendant ce temps, Jonathan Bailey (36), une star adorée de "Bridgerton", joue le rôle d'un paléontologue, et Mahershala Ali (50) rejoint l'équipe. Universal Pictures a publié deux images du film, montrant Johansson, Bailey et Ali pendant l'expédition.

De plus, des acteurs tels que Rupert Friend (42), Manuel Garcia-Rulfo (43) et Ed Skrein (41) tiennent des rôles importants dans le nouveau film "Jurassic World". Comme l'histoire présente de nouveaux personnages, des visages familiers tels que Chris Pratt (45), Bryce Dallas Howard (43) ou Laura Dern (57) ne sont pas présents.

Gareth Edwards (49) réalise le film, travaillant avec un scénario de David Koepp (61), qui a précédemment contribué à "Jurassic Park" (1993) et sa suite "The Lost World" (1997), tous deux sous la direction de Steven Spielberg (77). La série "Jurassic Park" originale avait trois films blockbusters de 1993 à 2001, et la série "Jurassic World" a commencé en 2015 avec trois autres opus.

