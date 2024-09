- Les premières doses administrées du vaccin Mpox atteignent les zones de crise en Afrique

D'après les chiffres croissants d'infections par le virus monkeypox en République démocratique du Congo, les premières livraisons de vaccins offerts par l'Union européenne (UE) sont prévues pour demain. C'est ce qu'a révélé le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mi-août, l'UE a annoncé son intention de fournir 175 420 doses de vaccin contre cette infection virale, précédemment connue sous le nom de monkeypox. Jusqu'à présent, environ 18 000 cas potentiels de monkeypox ont été signalés en République démocratique du Congo. Ces chiffres sont probablement beaucoup plus élevés, selon les estimations officielles.

Tedros a salué l'Union européenne et a exhorté les autres pays disposant de vaccins à contribuer également. Selon Tedros, l'OMS collabore avec les autorités sanitaires locales pour accélérer la distribution des vaccins dans les zones les plus touchées. Dans le même temps, l'OMS mène des campagnes de sensibilisation pour prévenir la propagation de fausses informations et de malentendus concernant le vaccin.

Le vaccin n'est pas la solution miracle

Tedros a souligné que les vaccins ne sont qu'un élément dans la lutte contre la propagation du virus. Il est également important d'intensifier la surveillance des cas d'infection et d'informer le public sur les mesures de protection.

L'OMS a qualifié l'épidémie en République démocratique du Congo et dans les pays voisins de "situation d'urgence sanitaire d'importance internationale" (SUISI) mi-août. Il s'agit d'un système d'alerte précoce qui avertit tous les pays des menaces potentielles.

Le prochain envoi de 175 420 doses de vaccin de l'UE, y compris une dose du vaccin, devrait aider à lutter contre l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo. En reconnaissant les limites des vaccinations, Tedros a souligné la nécessité de renforcer la surveillance des infections et l'éducation du public sur les mesures de protection.

