- Les prédictologues prévoient des taux de chômage plus élevés en Rhénanie-Palatinat

Les experts prévoient une augmentation du chômage dans le Land de Rhénanie-Palatinat d'ici août. Les détails sur l'évolution du marché de l'emploi dans la région seront révélés par la branche locale de l'Agence fédérale pour l'emploi ce vendredi (10h00).

Le nombre de chômeurs a augmenté en juillet, dépassant la moyenne saisonnière. À ce moment-là, 122 400 personnes étaient au chômage, et le taux de chômage était de 5,4 %, en hausse par rapport aux 5,2 % enregistrés le mois précédent.

Dates de publication : Marché de l'emploi

La branche locale de l'Agence fédérale pour l'emploi devrait fournir plus d'informations sur les conditions d'emploi et de sécurité sociale dans le Land de Rhénanie-Palatinat ce vendredi. Malgré l'augmentation prévue du chômage, il est important d'étudier les mesures pour soutenir les personnes touchées par le chômage et garantir leur sécurité sociale.

Lire aussi: