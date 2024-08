- Les précipitations et les orages augmentent le risque d'incendie de forêt.

En raison de la température caniculaire et de la pénurie d'eau en Saxe, le risque d'incendies de forêt a augmenté ces derniers jours. Initialement, seuls deux régions, à savoir la Lommatzscher Pflege et le district sud de Leipzig, étaient au niveau d'alerte 3 il y a une semaine. Cependant, samedi matin, la majeure partie du nord de l'État et la plupart du district de Vogtland étaient menacés. La carte indiquait des zones à haut risque dans les districts de Görlitz, Bautzen, Meissen, Leipzig et la capitale de l'État, Dresde.

Mercredi dernier, la lande de Niesky a même atteint le niveau maximum 5, mais la situation s'est améliorée - bien que temporairement. Selon les prévisions, les précipitations modérées attendues dimanche devraient réduire le risque dans de vastes parties de la Saxe. De plus, la plupart de l'État sera au niveau 1, le plus bas, lundi, indiquant un très faible risque.

Plu localisé avec tonnerre et éclairs

Un système de basse pression centré sur l'Allemagne centrale apportera de la pluie et des vents frais vers l'est dimanche, selon un météorologue du Service météorologique allemand (DWD). "Les précipitations peuvent être fortes localement, accompagnées d'orages, en particulier dans les zones montagneuses et l'Upper Lusatia". La température à Leipzig descendra à 24 degrés et atteindra 26 degrés à Neiße dimanche. Cependant, lundi, la température sera comprise entre 21 et 24 degrés sans précipitations.

Malgré l'amélioration temporaire de la situation des incendies de forêt, les individus dans les zones à haut risque telles que Görlitz, Bautzen, Meissen, Leipzig et Dresde doivent toujours utiliser leur temps libre judicieusement, en tenant compte des éventuels changements météorologiques. Compte tenu des précipitations attendues et des orages dimanche, il est recommandé de rester à l'intérieur pendant ces périodes.

