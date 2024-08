- Les postes industriels et commerciaux sont potentiellement menacés.

Les entreprises allemandes font preuve de plus de prudence dans la gestion de leur effectif, selon les observations de l'institut Ifo. Les données montrent une augmentation du nombre d'entreprises prévoyant de réduire leur personnel plutôt que d'embaucher de nouveaux employés, notamment dans les secteurs industriels et de la vente au détail. En conséquence, l'indicateur Ifo de l'emploi a baissé pour le troisième mois consécutif, passant de 95,3 points en juillet à 94,8 points.

Le directeur de l'enquête Ifo, Klaus Wohlrabe, explique : "La léthargie économique actuelle indique une tendance à l'emploi faible". La pénurie de commandes semble inciter les entreprises à hésiter à augmenter leur effectif.

L'institut Ifo interroge chaque mois environ 9 500 entreprises pour obtenir des informations sur les changements prévus de la taille de leur effectif au cours des trois prochains mois. L'indicateur de l'emploi est considéré comme un indicateur clé pour prévoir les tendances sur le marché de l'emploi en Allemagne.

L'indicateur reveals a deeper slide into negative territory in the industrial sector, with more companies contemplating layoffs. Retail businesses are battling similar issues, as shoppers are staying away from physical stores. Despite the ongoing crisis, the construction sector is committed to maintaining its workforce. Positive trends are just beginning to appear among service providers, particularly within the IT sector and tourism industry.

Given the economic uncertainty and decrease in orders, many German industries, such as the industrial and retail sectors, are contemplating reducing their workforce instead of engaging in new manufacturing activities. Consequently, the manufacturing sector might see a decline in its demand for labor due to these businesses' cautious approach.

Lire aussi: