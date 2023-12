Les portraits des vétérans de George W. Bush aspirent à un retour à l'innocence

Ce mois-ci, le Kennedy Center de Washington DC exposera des œuvres du 43e président des États-Unis, George W. Bush. Intitulée "Portraits du courage", l'exposition présente les peintures de l'ancien président représentant des hommes et des femmes qui ont servi dans les forces armées américaines dans les années qui ont suivi le 11 septembre.

C'est bien sûr Bush qui a appelé à une "guerre contre le terrorisme" avant de lancer les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak en 2001 et 2003, respectivement. L' année dernière, près de 7 000 soldats américains avaient été tués dans ces deux conflits. Plus de 50 000 autres ont été blessés, souvent avec des conséquences fatales.

Le second mandat de M. Bush s'est achevé en 2009 et il s'est mis à peindre dès le début de sa retraite, mettant à profit son intérêt pour l'art du portrait en représentant des dirigeants du monde entier. Il s'est ensuite intéressé aux vétérans de guerre.

Ces nouveaux portraits sont peints en couches épaisses dans le style libre et vivant que Bush a développé depuis ses premières expériences avec une technique plus photoréaliste. Ils ont été exposés pour la première fois au George W. Bush Presidential Center à Dallas, au Texas, en 2017. Un livre des peintures, accompagnées des histoires des 98 hommes et femmes représentés - leurs blessures, leurs guérisons et leurs vies après - est devenu un best-seller du New York Times.

Si l'on veut faire de l'histoire de l'art, on peut y trouver des échos de la figuration maladroite et bancale de la peintre américaine Alice Neel ou, dans les couleurs souvent anti-naturalistes des portraits, quelque chose des premiers expressionnistes européens tels que Ludwig Kirchner ou Oskar Kokoschka.

Mais il s'agit là d'associations passagères et accidentelles.

Certains critiques, comme Peter Schjeldahl du New Yorker, ont décrit "Portraits of Courage" comme une tentative d'"expiation" - l'ancien commandant en chef rendant humblement hommage à de simples soldats en les immortalisant par la peinture.

Toutefois, en 2013, interrogé sur sa cote de popularité en baisse auprès des Américains, Bush a déclaré à CNN que "l'histoire jugera en fin de compte" ses décisions. "Et donc je suis plutôt à l'aise avec ça", a-t-il poursuivi. "J'ai fait ce que j'ai fait. Je sais dans quel esprit je l'ai fait".

Ainsi, l'"expiation", avec son implication de culpabilité admise, ne peut peut-être pas expliquer l'hommage que ces peintures rendent à leurs sujets. Au contraire, les portraits, dans leur positivité lumineuse et chancelante, reflètent un changement dans ce qui est honoré. Plutôt que de rendre hommage au sacrifice et au courage sur le champ de bataille (qualités que ces hommes et ces femmes possèdent indubitablement), les peintures de Bush exaltent la force dont ses sujets ont fait preuve pour reconstruire leur vie dans les années qui ont suivi.

Les récits de Bush sur ses rencontres avec les anciens combattants (dans le cadre des initiatives de son organisation, l'Institut George W. Bush) mettent souvent l'accent sur les combats qu'ils mènent pour surmonter le syndrome de stress post-traumatique et la toxicomanie par le biais de la thérapie ou du sport, présageant ainsi de leur retour réussi à la vie civile. Bush n'apporte aucune preuve de leur statut ou de leur grade antérieur. Il s'agit d'hommes et de femmes américains ordinaires, qui mènent aujourd'hui une vie ordinaire, même s'ils portent une prothèse de bras, de jambe ou d'œil.

C'est peut-être cette banalité qui a rendu le livre des peintures si populaire. C'est la nature non exceptionnelle et non glamour des personnages de Bush - leur décence et leur sérieux - qui nous fait éprouver de l'empathie. Ce sont des gens comme vous et moi, et non des héros sinistres, déterminés et lointains.

Le style pictural de Bush est lui-même l'équivalent artistique de cette quotidienneté, et c'est pourquoi, contrairement à ses portraits de dirigeants mondiaux, il fonctionne en quelque sorte - c'est un style qui correspond au sentiment.

Mais il y a un autre aspect des portraits de Bush qui est plus difficile à exprimer. Il s'agit de l'absence flagrante de marqueurs d'héroïsme, de devoir ou de stoïcisme - ces idiomes visuels sur lesquels s'appuient souvent les hommages rendus à ceux qui ont servi dans les guerres. Il n'y a pas d'insignes, pas de drapeaux ni d'armes.

Les peintures de Bush ne sont pas des monuments aux morts glorieux, bien sûr, mais des célébrations des vivants. Pourtant, la question qui se pose à propos de ces portraits est de savoir si un retour à la normale est possible. Si les peintures de Bush visent quelque chose, ce n'est pas l'expiation. C'est quelque chose de plus ambigu. Il s'agit d'une aspiration à un retour à l'innocence, d'une vision des Américains ordinaires comme si les guerres de l'après-11 septembre ne les avaient pas touchés - ou que, si elles les avaient touchés, leurs survivants pourraient continuer à vivre comme s'ils ne les avaient pas touchés.

Les peintures de personnes ne sont pas des monuments aux morts. La commémoration des guerres et, par voie de conséquence, des raisons pour lesquelles elles sont menées, est devenue un sujet délicat dans les sociétés occidentales. Il est aujourd'hui plus facile de célébrer les victimes que de rendre hommage aux guerriers, car nous sommes devenus très mal à l'aise - culturellement et politiquement - lorsqu'il s'agit d'affirmer la justification des guerres qui ont été menées en notre nom. Les portraits de Bush font appel à notre empathie pour les vétérans survivants, tout en repoussant la question difficile de savoir si leur sacrifice en valait la peine. En mettant l'accent sur le survivant plutôt que sur le vainqueur, les peintures font écho à l'état d'esprit de l'époque.

La construction de mémoriaux de guerre nationaux à Washington DC est régie par la loi sur les œuvres commémoratives. Jusqu'à récemment, aucun mémorial ne pouvait être construit moins de dix ans après la fin d'un conflit. Le mémorial de la Seconde Guerre mondiale n'a été achevé qu'en 2004, inauguré par Bush alors qu'il était en fonction.

Mais ces dernières années, le désir de commémorer a pris un nouvel élan. Plusieurs nouveaux monuments aux morts sont prévus à Washington, dont le mémorial national de la Première Guerre mondiale, un autre dédié à Desert Storm et Desert Shield (la guerre du Golfe, ou "première guerre d'Irak"), un autre dédié aux Afro-Américains qui ont combattu dans la révolution et un mémorial distinct pour les vétérans amérindiens.

À côté de ces monuments, le National Global War on Terrorism Memorial (Mémorial national de la guerre mondiale contre le terrorisme) sera achevé en 2024. Le Congrès a approuvé ce monument, malgré la règle des dix ans, car personne ne peut vraiment dire si la guerre contre le terrorisme a pris fin ou si elle prendra fin un jour.

Cette explosion de monuments commémoratifs reflète une préoccupation commune, à savoir que tous ceux qui ont combattu et souffert doivent être reconnus. Mais elle survient également à un moment où les questions relatives à l'identité nationale commune et au rôle de l'Amérique dans l'ordre mondial semblent plus confuses et plus troublées que jamais. Reconnaître le sacrifice de ceux qui ont combattu dans les guerres d'une nation est un hommage sincère. Cependant, il ne fait que souligner à quel point nous sommes devenus incertains, aujourd'hui, quant au bien-fondé de la conduite de ces guerres.

C'est peut-être cette incertitude qui plane dans le regard des sujets de Bush.

L' exposition"Portraits of Courage" sera présentée au REACH du Kennedy Center à Washington, DC, à partir du 7 octobre.

Source: edition.cnn.com