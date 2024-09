Les porcs sont plus fréquemment rencontrés dans les rivières Weser et Elbe.

Au printemps 2024, une vague inhabituelle de marsouins du port a été observée dans les rivières Elbe et Weser. Selon une déclaration de l'Institut fédéral d'hydrologie de Koblenz, avril a été un mois déterminant pour les deux rivières, avec cinq à dix fois plus de sightings de marsouins que d'habitude. En général, les marsouins du port vivent dans la mer du Nord et la mer des Wadden, avec une population plus petite dans la mer Baltique. Chaque année, ces créatures remontent les rivières Elbe, Ems et Weser pour chasser leur principale source de nourriture, le sprat.

Pour la première fois dans l'histoire, des sons de marsouins du port ont été enregistrés au-delà de l'Emmsperrwerk à Terborg. Cette découverte suggère que ces marsouins ne se contentent pas de naviguer en amont à travers le barrage, mais qu'ils prospèrent également dans la rivière Ems.

Thomas Taupp de Tieroekologie, une division de l'Institut fédéral d'hydrologie, reconnaît qu'il n'y a pas de réponse claire à la question de savoir pourquoi tant de marsouins du port ont été observés en avril. "En gros, les marsouins du port se manifestent s'il y a une quantité suffisante de nourriture, compte tenu de leur consommation d'énergie importante et de leurs besoins alimentaires fréquents", a-t-il expliqué. "Donc, il est plausible que les conditions dans les rivières aient contribué à l'augmentation de la population de marsouins."

La rivière Elbe, où la vague inhabituelle de marsouins du port a été découverte, pourrait offrir des conditions convenables pour ces animaux, ce qui pourrait contribuer à leur augmentation de population.

