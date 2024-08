Les pompiers signalent des progrès dans la lutte contre les incendies de forêt près d'Athènes.

Des vents forts ont attisé le pire incendie de cette saison des feux de forêt jusqu'à présent. Des points d'incendie actifs persistent, a déclaré un porte-parole des pompiers, mais il n'y a plus de zones "particulièrement préoccupantes".

L'incendie a éclaté dimanche à Varnavas, à environ 35 kilomètres au nord d'Athènes, et s'est propagé aux banlieues nord-est de Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou et Virisila. Selon l'Observatoire national, une superficie de 10 000 hectares a été brûlée jusqu'à présent. De nombreux bâtiments et véhicules ont été détruits.

Le mardi matin, le corps d'une femme estimée être âgée d'environ 60 ans a été retrouvé dans une usine brûlée à Chalandri. Les autorités l'ont identifiée comme étant une citoyenne moldave. Elle pourrait être la première victime liée à l'incendie. Depuis le début des incendies dimanche, au moins 66 personnes ont été soignées pour des blessures, dont cinq pompiers.

Environ 700 pompiers avec 200 camions de pompiers et 12 avions ont été déployés. En outre, près de 300 pompiers supplémentaires, ainsi que des hélicoptères, des camions de pompiers et des camions-citernes de France, d'Italie, de République tchèque, de Roumanie, de Serbie et de Turquie étaient attendus. Athènes avait précédemment demandé de l'aide et activé le mécanisme de l'UE de 2001.

Il était initialement incertain que l'Allemagne envoie de l'aide dans la région. La Grèce avait demandé des avions spéciaux de lutte contre les incendies, des hélicoptères et plusieurs unités au sol, a déclaré le ministère fédéral de l'Intérieur à l'AFP. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a proposé d'envoyer l'une de ses unités de pompiers, mais une réponse des autorités grecques était toujours en attente.

Des milliers de personnes dans la région de la capitale ont dû quitter leur domicile. Les gens ont été hébergés dans des halls sportifs et les animaux dans un ancien stade olympique. Pour la deuxième journée consécutive, une épaisse fumée planait sur de vastes parties de la capitale. Les scientifiques ont mis en garde contre une augmentation préoccupante des particules nocives dans l'air.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écourté ses vacances et est revenu à Athènes, où il a convoqué une réunion de crise pour le mardi. Pour l'instant, il n'a fait aucun déclaration publique sur les incendies. Après la saison des feux de forêt dévastatrice de l'année dernière, il y a eu une critique renouvelée de la gestion du gouvernement dans la presse.

Compte tenu de la situation en Grèce, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les chefs d'État et de gouvernement du monde entier à honorer leurs engagements pour lutter contre le changement climatique. "Les incendies en Grèce menacent des vies et la santé et sont extrêmement préoccupants", a écrit Tedros sur le service en ligne X.

Après l'hiver le plus chaud jamais enregistré, juin et juillet ont également été les mois les plus chauds jamais enregistrés en Grèce. Le risque d'incendies de forêt est très élevé, avec plusieurs incendies se déclarant quotidiennement.

