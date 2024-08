- Les pompiers mettent en garde contre les accidents de barbecue

Le service de pompiers de Cologne lance un appel urgent aux amateurs de grillade de ne pas perdre de vue leur équipement en feu, surtout en présence d'enfants. "Malheureusement, il y a environ 4 000 incidents liés à la grillade dans tout le pays chaque année", a déclaré le porte-parole Ulrich Laschet à l'agence de presse allemande. Et souvent, les enfants sont touchés. "Environ 20 à 30 pour cent des victimes de tels incidents de grillade sont des enfants. Et parmi les enfants touchés, plus de la moitié souffrent de brûlures graves."

Le service de pompiers de Cologne a décidé d'organiser une démonstration sur le sujet pendant la saison estivale de la grillade pour sensibiliser aux dangers du maniement imprudent de ces appareils. Lors d'une conférence de presse mercredi, des flammes impressionnantes ont été allumées.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance

"Lorsque des enfants sont présents, il convient d'être particulièrement prudent lors de la grillade", a mis en garde le porte-parole Laschet. "Les enfants ne doivent jamais être laissés sans surveillance près d'un grill, car il peut arriver qu'ils y versent quelque chose de inflammable." Un autre danger est que les enfants puissent toucher le grill par mégarde. "C'est incredibly painful and dangerous. Children are growing, and their skin does not grow back", a déclaré Laschet. "Cela peut entraîner des complications graves."

Les températures élevées comme danger sous-estimé

Selon lui, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des températures avec lesquelles elles travaillent sur un grill. De nombreux autres ne savent pas combien de temps il faut pour qu'une explosion se produise si du gaz s'échappe de manière incontrôlée d'un grill à gaz. D'autres dangers doivent également être pris en compte.

"Moi-même, j'ai été en service pendant plus de 30 ans", a rapporté Laschet. "J'ai personnellement vu des gens utiliser un grill à charbon dans un appartement."

La démonstration du service de pompiers de Cologne a mis en évidence l'importance d'éviter les accidents de grillade dans les appartements, surtout en présence d'enfants. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à jouer près d'un grill ou à le manipuler en raison du risque de brûlures graves.

