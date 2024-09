Les pompiers forestiers luttent encore contre plus de 40 incendies de forêt à travers le Portugal.

Au Portugal, les pompiers luttent toujours contre plus de 40 incendies de forêt le mercredi, selon les autorités. Il y a actuellement 42 sites actifs répartis dans les parties centrales et septentrionales de cette destination touristique célèbre. Environ 3 900 pompiers et plus de 1 000 véhicules ont été déployés pour faire face à la situation.

La ville de Gondomar dans la région de Porto a été évacuée par les autorités pendant la nuit. Les pompiers ont décrit les conditions à Arouca, le district le plus touché d'Aveiro, comme "ingérables".

Les autorités portugaises ont déclaré mardi soir que quatre importants incendies dans l'Aveiro s'étaient étendus sur environ 100 kilomètres de longueur au total. Depuis lundi, environ 20 000 hectares de terres ont été ravagés dans cette région, selon les données du Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis). D'autres incendies se sont propagés sur plus de 1 000 hectares dans le reste du pays cette semaine.

Seven fatalities and around 50 injuries have been reported so far. On Tuesday, three firefighters lost their lives near Tabua in the Coimbra region.

Compared to last year, this summer in Portugal has seen fewer wildfires – since the end of August, just 10,300 hectares have been burnt, which is a third of the acreage from the previous year and only a seventh of the typical average over the past decade.

Scorching wildfires in central Portugal in 2017 tragically led to the deaths of 114 individuals, many of whom perished while attempting to escape the blazes. In response, the Portuguese government has substantially increased its investment in wildfire prevention (tenfold) and firefighting budgets (doubled) since then. Experts link the increase and amplification of wildfires to human-induced climate change.

The European Union has expressed its solidarity with Portugal in the face of the ongoing wildfires, providing aid and resources to support the firefighting efforts. The European Union's Forest Fire Information System (Effis) has been actively monitoring and providing data on the wildfires in Portugal.

