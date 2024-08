- Les pompiers éteignent tous les incendies de forêt <unk> Maintenant les survivants posent des questions

Le grand incendie qui a ravagé la région d'Athènes pendant presque trois jours a été maîtrisé. Les pompiers continuent de patrouiller dans la région dans le cadre de la surveillance post-incendie pour prévenir toute réactivation de points chauds. Entre-temps, la discussion sur les causes et les responsabilités a commencé en Grèce.

Selon les médias, un poteau électrique défectueux pourrait avoir causé l'incendie dimanche après-midi. Le journal quotidien "Kathimerini" a rapporté qu'un citoyen avait observé que le support pour les câbles électriques sur le poteau touché était cassé. Des experts ont ensuite inspecté les lieux et prélevé des matériaux pour analyse.

L'incendie était "comme une bombe atomique"

Il y a encore de l'incrédulité quant à la rapidité avec laquelle l'incendie s'est propagé. "C'était comme une bombe atomique", a déclaré un local au journal. Certains critiques ont remis en question la planification du déploiement des pompiers : certains citoyens ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux en affirmant qu'ils n'ont vu aucun avion ou hélicoptère pompiers, bien que l'incendie faisait rage. D'autres louent le fait que la grande superficie d'environ 100 kilomètres carrés ait pu être maîtrisée si rapidement.

Le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a souligné que le premier hélicoptère pompier était déjà sur les lieux quatre minutes après le déclenchement de l'incendie. Cela est également confirmé par des images de drones du service des pompiers diffusées dans les médias grecs. Le ministre a publié la vidéo sur la plateforme X. Cependant, les forces de déploiement n'ont eu aucune chance en raison du vent fort.

Un décès en Grèce

Il y a également des questions concernant le seul décès lié à l'incendie, une femme qui n'a pas pu s'échapper des bâtiments d'une garderie. D'autres employés ont réussi à se mettre en sécurité, certains sautant du balcon, rapporte le journal "To Proto Thema". On suppose que la femme a été intoxiquée par la fumée et a perdu connaissance.

Il semble y avoir un consensus sur le fait que c'était un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes compte tenu de l'enfer que cela a été. Les autorités avaient évacué au total 45 villages et quartiers à l'avance.

L'aide arrive

Les personnes touchées peuvent demander en ligne une aide financière de 4,5 millions d'euros dans le cadre d'un premier paquet d'aide mis en place par le gouvernement dans les prochains jours. Il n'est pas encore clair combien de personnes ont perdu leur maison et combien d'entreprises et d'exploitations agricoles ont été endommagées. Une chose semble certaine : l'incendie n'a pas brûlé pendant même trois jours - les conséquences de la catastrophe et la reforestation de la zone carbonisée et dévastée prendront beaucoup plus de temps.

