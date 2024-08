- Les pompiers doivent refroidir le récipient chimique d'une buanderie.

Due à l'expansion de plusieurs conteneurs de produits chimiques dans une laverie en raison de la chaleur, qui menaçaient d'éclater, de nombreux pompiers ont refroidi les citernes avec de l'eau. Plus d'une centaine de personnel des services d'urgence, pompiers et Agence Technique de Secours (THW) ont été déployés dans la laverie à Blaichach (district d'Oberallgäu) le mardi. Ils ont réussi à empêcher les produits chimiques de fuiter, selon la police. Plus tard dans la nuit, une entreprise spécialisée a transporté les conteneurs.

Il y avait déjà une importante incident dans la laverie pendant la nuit du mardi. Là, un produit chimique avait fuité d'un réservoir de 1 000 litres lors d'un accident opérationnel. Ce produit a réagi avec un autre produit chimique, entraînant la production de substances nocives. Au total, quatre personnes ont été blessées. Les services d'urgence ont ensuite pompé les produits chimiques dans des citernes et les ont placées dans la cour, où elles ont chauffé.

Les produits chimiques chauffés dans les citernes présentaient un risque d'expansion et de fuites supplémentaires, nécessitant une manipulation prudente par les pompiers. Malgré le risque, il était crucial de transporter les conteneurs remplis de ces produits chimiques loin de la laverie pour des raisons de sécurité.

