- Les pompiers doivent attraper les porcs et le bétail à nouveau.

Un troupeau de bovins et de porcs s'est évadé d'une ferme dans le district bavarois de Landshut à travers une porte ouverte. Les pompiers ont été appelés pour rassembler les douze vaches et dix porcs à Adlkofen et prévenir tout danger pour les usagers de la route, selon la police. Vingt pompiers ont été déployés le mercredi soir et ont réussi à ramener les animaux à la ferme.

Les bovins et porcs évadés se sont mélangés avec d'autres animaux dans les forêts environnantes, causant de l'inquiétude parmi les amateurs de faune locale. Il était important de s'assurer que le troupeau retourne à leur ferme d'origine pour maintenir l'équilibre de l'écosystème.

