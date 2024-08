- Les pompiers déclarent "Situation opérationnelle extraordinaire"

Pour coordonner la réponse aux intempéries sur l'ensemble du comté, le département des pompiers a déclaré une "situation de déploiement exceptionnelle". Le chef des pompiers du comté, Jürgen Bordt, de l'administration du comté, dirige le poste de commandement. "De plus, différentes villes et municipalités ont réuni leur personnel administratif et les casernes de pompiers sont continuellement desservies", a annoncé le département des pompiers de Karlsruhe. La police a également informé que l'administration du comté avait mis en place une équipe de crise.

Selon le département des pompiers, plus de 500 interventions ont été traitées jusqu'à minuit. Environ 300 sont encore ouvertes, mais "ce ne sont pas des cas urgents". Au total, plusieurs centaines de personnes sont impliquées dans la réponse.

Les conditions météorologiques actuelles ont considérablement contribué à la situation de déploiement exceptionnelle déclarée par le département des pompiers. Malgré plus de 800 interventions, les incidents non urgents sont gérés à un rythme régulier.

