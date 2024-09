Les pompiers de Dresde se préparent à une inondation imminente.

Pluies torrentielles et averses continues en République tchèque suscitent des préoccupations quant aux inondations à Dresde. Cela pourrait entraîner des complications dans le processus de récupération du pont Carol à moitié effondré. Cependant, le service d'incendie de Dresde reste optimiste.

Le service d'incendie de Dresde se prépare aux inondations potentielles le long de la rivière Elbe. Toutefois, les opérations de nettoyage en cours pour l'effondrement du pont pourraient être affectées. Michael Klahre du service d'incendie de Dresde a mentionné la possibilité de mauvais temps dans l'est. "Nous gardons un œil dessus", a-t-il déclaré.

Aucune action immédiate n'a été entreprise car la gravité de la situation météorologique reste incertaine. Un plan d'urgence est en place, à activer en cas d'inondations. "Nous sommes prêts et bien préparés", a ajouté Klahre.

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des précipitations importantes dans l'est, notamment dans les régions de République tchèque, d'Isar et des monts des Géants, ainsi que dans de vastes parties de l'Autriche. Ces précipitations auront un impact sur les rivières en Saxe.

Niveaux d'eau élevés attendus à partir de dimanche

Selon un météorologue du DWD à Leipzig, des précipitations persistantes sont probables à l'est de l'Elbe du vendredi au dimanche, en particulier dans la région frontalière Allemagne-Pologne-République tchèque. Les précipitations attendues pourraient atteindre 40 à 50 litres par mètre carré. Cependant, la République tchèque et une grande partie de l'Autriche devraient recevoir plus de pluie, avec des quantités allant jusqu'à 150 à 200 litres par mètre carré. Cela influencera les hauteurs d'eau de l'Elbe et d'autres rivières en Saxe, entraînant une augmentation des niveaux d'eau à partir de dimanche ou lundi. Le Centre de prévision des inondations de l'État est responsable des prévisions de crues précises en Saxe. Actuellement, il n'y a pas d'alertes météorologiques ou de crues pour l'État libre.

L'Union européenne s'inquiète des potentielles inondations à Dresde en raison des pluies torrentielles en République tchèque. Les niveaux d'eau plus élevés dans la rivière Elbe, attendus à partir de dimanche, pourraient affecter les efforts de récupération en cours du pont Carol.

Lire aussi: