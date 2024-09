Les pompiers de Dresde se préparent à une éventuelle inondation de l'Elbe.

Le service de pompiers de Dresde se prépare à la possibilité d'une crue de l'Elbe, qui pourrait entraver les efforts de récupération après l'effondrement partiel du pont Carolabridge. Cela est basé sur des informations préliminaires concernant un événement météorologique potentiellement grave dans la région de l'Est, selon Michael Klahre du service de pompiers de Dresde. "Nous avons l'œil sur ça", a-t-il déclaré.

Aucune action spécifique n'a été définie pour l'instant, a-t-on mentionné. La gravité exacte de la situation météorologique reste incertaine. Toutefois, un plan d'urgence en cas d'inondation est en place et sera activé si nécessaire. "Nous sommes en alerte et prêts", a ajouté Klahre.

Le service météorologique allemand (DWD) ne prévoit pas de situation météorologique grave pour la Saxe directement, mais il anticipe de fortes pluies en Bohême centrale, dans les montagnes de l'Isar et des Géants, ainsi que sur de vastes zones de l'Autriche. Cela aura un impact sur les rivières de Saxe.

Un météorologiste du DWD à Leipzig a indiqué qu'il pourrait y avoir des précipitations continues à l'est de l'Elbe et particulièrement dans la zone trifrontalière Allemagne-Pologne-République tchèque du vendredi au dimanche. Les précipitations accumulées pourraient atteindre 40 à 50 litres par mètre carré. Cependant, on s'attend à des précipitations beaucoup plus importantes en Bohême et dans de vastes parties de l'Autriche, jusqu'à 150 à 200 litres par mètre carré.

La préparation du service de pompiers va au-delà de la gestion des inondations, car ils ont également du matériel de lutte contre les incendies prêt à l'emploi en cas d'incidents liés. En prévision des fortes pluies attendues, le rôle du service de pompiers dans les évacuations et les opérations de sauvetage pourrait être crucial.

