- Les pompiers bénévoles continuent de croître

Les départements de pompiers volontaires en Basse-Saxe ont une fois de plus connu une augmentation du nombre de membres. À la fin de 2023, il y avait 131 844 hommes et femmes actifs dans tout l'État, soit une augmentation de 1 262 par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Intérieur à Hanovre. Cela représente la quatrième année consécutive de croissance. En 2023, les départements de pompiers de Basse-Saxe ont répondu à environ 125 500 incidents, soit une augmentation de 2 100 par rapport à 2022.

La tendance positive du nombre d'adhérents s'est également poursuivie parmi les jeunes départements de pompiers. Selon le ministère, il y avait environ 51 500 filles et garçons actifs en 2023, soit une augmentation de plus de 4 100 par rapport à l'année précédente.

La ministre de l'Intérieur : les gens peuvent compter sur la protection contre les catastrophes

Les services de protection contre les incendies et les catastrophes de l'État ont été soumis à rude épreuve ces derniers temps, en particulier lors des inondations autour du Nouvel An. La ministre de l'Intérieur Daniela Behrens (SPD) a remercié le personnel pour ses efforts. "C'est un sentiment rassurant de savoir que les gens en Basse-Saxe peuvent toujours compter sur un système de protection contre les catastrophes fonctionnel", a déclaré la ministre dans un communiqué.

Les bénévoles seront honorés d'une médaille du mérite pour leurs efforts. Une telle récompense a été décernée dans les années précédentes pour de grandes inondations ou le grand incendie de forêt de 1975.

Les inondations autour du Nouvel An ont affecté de vastes parties de la Basse-Saxe pendant des semaines. De nombreux niveaux d'eau sont restés plusieurs jours au-dessus du niveau d'alerte le plus élevé, et des centaines de résidents ont dû quitter temporairement leur domicile.

