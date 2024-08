Les pompiers allemands mettent en garde contre un incendie de forêt.

En raison du manque de précipitations et de la sécheresse, le risque d'incendies de forêt augmente également en Allemagne. Dans certaines parties de l'Est de l'Allemagne, la brigade des pompiers a déclaré le niveau de danger le plus élevé et exhorte à signaler rapidement les incendies pour permettre leur extinction.

En raison de la sécheresse en Allemagne, la brigade des pompiers met en garde contre un risque accru d'incendies de forêt. "Surtout dans les États fédéraux de l'Est, nous atteignons aujourd'hui et demain le niveau cinq sur cinq", a annoncé le président du groupe de travail de l'association sur les incendies de forêt, Ulrich Cimolino, au "Rheinische Post". Cela signifie "danger extrême d'incendie de forêt". Le service météorologique allemand d'Offenbach prévoit une chaleur extrême partielle pour mardi.

La plupart des incendies de forêt en Allemagne sont actuellement causés par des travaux forestiers et d'abattage, a déclaré Cimolino. Heureusement, cette année, il y a la particularité que le danger est régulièrement réduit par l'arrivée de la pluie, a ajouté l'expert. Il y a eu plus de pluie à l'ouest qu'à l'est.

Comme les températures de l'air sont encore inférieures à 30 degrés et qu'un vent modéré est prévu dans la plupart des régions du pays, il sera généralement possible de contenir et d'éteindre les incendies qui se déclarent, a déclaré le représentant de la brigade des pompiers. La condition préalable est qu'ils soient signalés à temps.

Le risque d'incendie de forêt est prévu en augmentation

Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le plus grand nombre d'incendies de forêt en Allemagne a été enregistré en Brandebourg ces dernières années, où les sols sont sableux et où prédominent les forêts de pins. Les évaluations du risque prévoient une augmentation du risque d'incendie de forêt pour l'Allemagne à l'avenir.

Cela est principalement dû à la baisse des précipitations au printemps, en été et en automne, selon les experts. Les incendies de forêt sont souvent causés par la négligence ou l'incendie criminel. La sécheresse, par exemple après des périodes de chaleur, favorise la propagation des incendies.

