- Les pommes saxonnes peu communes en 2024 pour produire une production de fruits plus faible

En raison des nuits froides d'avril, les pommes de Saxe sont en pénurie cette année, en particulier dans les supermarchés. "C'est un peu mieux que prévu, mais toujours catastrophique", a déclaré Udo Jentzsch de l'Association des producteurs de fruits de Saxe et de Saxe-Anhalt. Il prévoit un rendement de seulement 10 à 15 pour cent pour les deux régions productrices de pommes. En une année normale, cela représenterait environ 70 000 à 80 000 tonnes, avec environ 70 000 tonnes provenant de Saxe.

Les pommes de Saxe pourraient être trouvées uniquement dans les fermes locales

Les vendeurs directs auront un avantage cette année, car ils peuvent cueillir leurs propres pommes et les vendre dans les fermes locales. "Cela en vaudra la peine pour eux", a déclaré Jentzsch. "Tout ce qui passe par le commerce de détail, il n'y aura presque rien de la région." Il prévoit également que les prix des pommes seront légèrement plus élevés, car d'autres régions productrices de pommes en Allemagne et en Europe ont également connu des gelées et prévoient des rendements réduits. "Au moins, il y aura beaucoup moins de fournitures."

Selon Jentzsch, la variété Pinova a fleuri tard. "C'est là que se trouvent la plupart des pommes." Une deuxième récolte deux à trois semaines après les premiers fruits des fleurs non gelées n'est pas impossible. Cependant, le rendement dépend de la variété. "Jonagold n'a presque rien, Boskop aura à peine quelque chose, Braeburn très peu, Gala a un peu, Idared et Pinova se sont le mieux débrouillés, ainsi que Champion, où l'on peut s'attendre à des fruits relativement gros."

Les premières pommes de variétés précoces ont déjà été cueillies, selon Jentzsch. Cela signifie que la récolte a commencé presque deux semaines plus tôt que d'habitude. Compte tenu des circonstances, les producteurs de fruits qui produisent pour le commerce alimentaire peuvent décider de ne pas le faire, mais certains peuvent également vendre aux vendeurs directs.

Rendements plus faibles également pour les fraises et les cerises - très peu de prunes sur les arbres

La situation n'est pas meilleure pour les autres variétés de fruits. Jentzsch a déclaré que le rendement de fraises était "encore acceptable", mais avec environ 40 pour cent de la quantité normale, considérablement moins, en raison de la pluie supplémentaire. Les cerises étaient disponibles en quantités très limitées. "En quantités très limitées." Cependant, ils ont mieux résisté à la situation météorologique que prévu. La quantité prévue d'environ 100 tonnes est également considérablement inférieure au niveau normal de 500 à 800 tonnes. "Et il n'y a que quelques prunes sur les arbres, ce qui représente seulement cinq pour cent du rendement habituel."

