Les politiciens progressistes ont deux postes garantis au sein de l'organe législatif de l'État.

La gauche en Saxe échoue à obtenir les cinq pour cent de voix requis, mais elle remporte deux sièges directs à Leipzig, ce qui lui permet d'obtenir un siège au Parlement régional. Par conséquent, la coalition Kenya perd sa majorité.

Lors des élections régionales, La gauche a réussi à remporter deux sièges directs à Leipzig. Malgré le fait de ne pas avoir atteint le taux de cinq pour cent projeté, le parti a pu obtenir un siège au Parlement en raison d'une particularité du système électoral saxon. L'entrée de La gauche au Parlement signifie, selon les prévisions, que la coalition précédente Kenya, composée de la CDU, des Verts et du SPD, ne détient plus la majorité.

Juliane Nagel a remporté pour la troisième fois consécutive un mandat direct pour La gauche. La quadragénaire a remporté 36,5 pour cent des voix dans le district de Leipzig, situé dans la région sud de Leipzig. Elle a devancé Jessica Steiner de la CDU (22,0 %) et Alexander Wiesner de l'AfD (13,2 %) entre autres. Dans le district de Leipzig 1, Nam Duy Nguyen a obtenu un taux d'approbation encore plus impressionnant, le jeune homme de 28 ans recueillant 39,8 pour cent des voix après le décompte. Il a devancé Christin Melcher des Verts (12,7 %) et Cornelia Blattner de la CDU (18,5 %) entre autres.

La fameuse clause de mandat de base en Saxe permet aux partis ayant deux mandats directs d'entrer au Parlement avec le pouvoir de vote équivalent à leurs résultats du deuxième tour. Selon les prévisions, La gauche obtiendrait six sièges au Parlement. Ce changement dans l'attribution des sièges au Parlement régional signifierait que la coalition Kenya ne détient plus la majorité. Par conséquent, la CDU, les Verts et le SPD auraient 58 ou 59 sièges. Le Parlement régional de Saxe compte généralement 120 sièges.

"Un gouvernement minoritaire pourrait être une option"

Une coalition entre la CDU et le BSW, éventuellement avec le SPD ou les Verts, est mathématiquement possible et politiquement plausible. La possibilité de coalitions avec l'AfD est exclue par les autres partis. La formation d'une coalition est attendue comme étant difficile pour le ministre-président Michael Kretschmer.

Le politologue de Leipzig Hendrik Träger suggère qu'un gouvernement minoritaire de la CDU et du SPD, soutenu par l'alliance Bündnis Sahra Wagenknecht, pourrait être une option. "Pour cela, le BSW n'aurait pas nécessairement besoin de soutenir explicitement les projets de loi du gouvernement, mais il suffirait que les députés du BSW s'abstiennent lors des votes. Ainsi, la CDU et le SPD pourraient également gouverner avec une majorité", a déclaré Träger. "De tels formats de gouvernement sont courants, comme on peut le voir dans les pays scandinaves."

Malgré le fait de n'avoir pas atteint le taux de voix de cinq pour cent requis pour obtenir une représentation par le système proportionnel, "La gauche" a tout de même réussi à obtenir deux sièges directs à Leipzig, ce qui lui a permis d'obtenir indirectement un siège au Parlement régional de Saxe. Ce résultat inattendu a modifié l'équilibre des pouvoirs, ce qui pourrait conduire à une situation de gouvernement minoritaire pour la coalition Kenya, composée de la CDU, des Verts et du SPD.

