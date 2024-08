- Les politiciens locaux en Saxe visés

Menaces, Injures et Accusations Anonymes : Les Maîtres des Villes de Saxe et autres Politiques Locaux Se Sentent de Plus en Plus Sous Pression et Entravés dans Leur Travail

La ministre saxonne des Affaires sociales, Petra Köpping (SPD), a vivement appelé à mettre fin à cette tendance lors d'une conversation avec les personnes concernées à Dresde. Ce qui se passe là est en train de miner la démocratie. Certains citoyens, mais aussi des conseils municipaux, essaient de ralentir le travail des politiques locaux en déposant un grand nombre de réclamations, rapports ou pétitions. "Les gens veulent que les administrations arrêtent de travailler. C'est une tendance qui est plus que dangerous", a déclaré Köpping.

Le juriste en droit administratif Helmut Schwarz considère cela comme un problème dans tout le pays. Les réclamations et les pétitions sont des moyens légaux, mais ils ne doivent pas être abusés. Le véritable problème est le durcissement de la société, a-t-il souligné.

Appel à la Cohésion Sociale

Köpping, qui est également responsable de la cohésion sociale par son ministère, a appelé la société civile à agir. "Si nous acceptons cela, cela ne fera qu'empirer." Nous avons besoin d'un sentiment d'appartenance. Les maires sont souvent seuls. S'ils ne reçoivent plus de soutien, ils se retireront. "C'est la pire chose qui puisse arriver." Les personnes concernées se sentent abandonnées. Köpping a rapporté qu'à un conseil municipal saxon, les membres n'osaient plus entrer par l'entrée principale pour la réunion. "Cela ne peut pas être notre avenir." La question doit être abordée dans tous les ministères. Des changements juridiques sont également nécessaires.

Köpping avait rencontré quatre chefs de municipalité qui étaient personnellement visés par l'hostilité. L'ancienne maire d'Arnsdorf, Martina Angermann (SPD), avait demandé une retraite anticipée en 2019 après des mois de harcèlement. La politique est devenue une cible après que quatre hommes aient attaché un réfugié irakien mentalement instable à un arbre avec des liens en plastique et aient prétendu que c'était de la légitime défense. Angermann a condamné l'acte et est devenue une cible elle-même. "Nous sommes intervenus pour réaliser quelque chose dans les communautés", a déclaré Angermann. Mais elle a été attaquée successivement et sournoisement.

Au début, Angermann n'a pas remarqué qu'il y avait une stratégie derrière cela. Ensuite, elle a passé la plupart de son temps à traiter ces questions et n'a pas pu se consacrer pleinement aux affaires publiques. "Cela crée un mécontentement et une agitation intérieurs." Une seule réclamation de service a obligé l'administration à trier des dossiers pendant deux mois. Plus tard, elle a craint pour sa vie et a souffert de burnout. Elle a également lutté contre l'anxiété et la dépression.

Autres Rapports de Menaces

La maire de Pulsnitz, Barbara Luke, et la maire de Weißwasser, Torsten Pötzsch (tous deux indépendants), ont également rapporté de l'hostilité et des menaces. Luke a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur saxon Armin Schuster (CDU) avec le titre : "Soutien aux Maîtres des Villes dans les Situations Menaçantes et la Situation de Mise en Danger de la Démocratie".

Les maires sont le niveau politique le plus bas et sont les premiers à remarquer lorsque la démocratie est en danger, a déclaré Lüke, notant un "sentiment antidémocratique" chez certaines parties de la population. Elle a fait face, entre autres, à une plainte disciplinaire pour avoir prétendument violé l'obligation de neutralité.

Cela entrave, de nombreux maires et conseillers municipaux abandonnent maintenant. Actuellement, il n'y a souvent qu'un seul candidat aux élections de maire.

Diffamation et Retrait de la Politique

Thomas Zschornak était le maire de Nebelschütz, une communauté modèle dans le district de Bautzen, pendant 32 ans. En 2022, il a été diffamé et accusé anonymement sur un site Web. Il a décrit comment le comportement au conseil municipal a changé au fil des ans. Initialement, les décisions étaient prises à l'unanimité, mais maintenant il y a beaucoup de bruit. Zschornak a été soumis à 30 plaintes disciplinaires.

Des informations fausses sur les relations familiales de Torsten Poetzsch ont été diffusées à Weißwasser. Des menaces de mort ont été placées dans sa boîte aux lettres, et les écrous de roue de sa voiture ont été desserrés. Le développement a affecté sa santé, a déclaré Poetzsch. Il ne se présentera pas pour le poste d'Oberbürgermeister en septembre.

Le problème des conséquences hostiles contre les politiques locaux ne se limite pas à la Saxe seule. À Weißwasser, le maire Torsten Pötzsch a fait face à des menaces et à la diffamation, y compris des informations fausses sur sa famille et des menaces de mort.

Au milieu des rapides blancs des menaces et des défis, le travail des administrations locales devient de plus en plus difficile, comme en témoignent les expériences des Maîtres Angermann, Luke et Pötzsch.

