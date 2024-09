- Les politiciens de l'AfD brandissant des fusils d'assaut - rôles complexes décrits

Après avoir visionné une vidéo martiale brève sur TikTok, partagée par le député d'État d'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en Hesse, Maximilian Mügger, sa direction de parti et de faction a annoncé sa démission de divers postes. Mügger a démissionné du Comité de l'Intérieur du Parlement d'État, comme rapporté par Robert Lambrou et Andreas Lichert à l'Agence allemande de presse. Il a également démissionné en tant que vice-président de la jeunesse de l'organisation Alternative pour l'Allemagne (AfD), les Jeunes Alternatifs (JA). Lambrou et Lichert occupent des postes de président et de vice-président de la faction parlementaire d'AfD en Hesse respectivement. Ils ont commenté après une réunion de l'exécutif de l'État et une réunion de la faction.

Selon la direction de l'AfD en Hesse, Mügger n'est plus le président de l'association de district AfD Offenbach-Land et de l'association locale à Neu-Isenburg. Ils ont mentionné que d'autres conséquences seraient discutées au début de la semaine prochaine par l'exécutif de l'État et la faction AfD. Lambrou et Lichert ont exprimé leur distance par rapport à la vidéo inappropriée.

Mügger continue de faire partie de l'opposition AfD au Parlement d'État de Hesse à Wiesbaden, selon la faction. Cependant, le député de 31 ans n'était pas disponible pour un déclaration.

La vidéo en question, obtenue par l'agence de presse dpa, montre Mügger manipulant une arme à feu d'assaut et défendant "des armes libres pour des citoyens libres !". Il tire trois coups en l'air et, en prenant pour exemple l'attaque au couteau de Solingen avec trois morts, déclare : "On n'est plus en sécurité dans les villes allemandes et on doit craindre d'être poignardé ou autrement assassiné lors d'un festival ou sur le chemin du retour."

Un porte-parole de l'AfD a révélé que Mügger avait expliqué quelques jours plus tôt que la vidéo avait été publiée accidentellement sur TikTok pendant quelques minutes et était destinée à un usage privé. Il a également expliqué que la vidéo avait été tournée sur un stand de tir officiel en Pologne et était sous la surveillance d'un officier de tir. L'arme de location était soumise à toutes les réglementations légales polonaises, selon Mügger, un tireur sportif en herbe.

La vidéo a suscité une controverse importante. Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU), a déclaré : "Il est clair que la violence armée est légitimée dans la politique migratoire ici. Et c'est terrible." Il a souligné : "De telles actions comportent un risque élevé de véritable incitation à la violence."

Récemment, Lambrou a expliqué : "Quiconque parle de contenu politique avec une arme à la main, qu'il tire ensuite, franchit une ligne. Une telle approche politique est celle que je rejette fermement." Selon la radio de Hesse (hr), Lambrou avait également déclaré précédemment que Mügger met souvent en avant des sujets importants. Ses commentaires sur une sécurité différente en Pologne et en Allemagne, par exemple, représentent la vision de nombreux citoyens allemands. Lui-même n'aurait jamais publié une telle vidéo, a également informé hr Lambrou.

