Les politiciens de la coalition Ampel critiquent l'approche de la gouvernance - Habeck prend le devant de la scène contre Lindner

Le ministre Buschmann s'est exprimé dans "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) concernant la durabilité de la coalition du feu de traffic jusqu'aux élections fédérales standard à l'automne 2025: "Si l'on assume la responsabilité des postes gouvernementaux de haut niveau, on a également l'obligation d'assumer ses fonctions. Si chacun le considérait ainsi, la tâche pourrait devenir un peu plus gérable."

Récemment, des disputes récurrentes ont eu lieu entre le ministre des Finances FDP Christian Lindner et le ministre de l'Économie vert Robert Habeck. Mardi soir, Habeck, souvent présenté comme un potentiel candidat à la chancellerie verte, a participé à un événement de table ronde. "Si je devenais un jour chancelier fédéral, Christian Lindner ne serait pas ministre des Finances", a déclaré Habeck.

La chef de groupe parlementaire verte Droge a exprimé ses préoccupations mercredi concernant le style de coopération au sein de la coalition. "La manière dont cette coalition fonctionne, les constant querelles, la constante agitation des conflits - ce n'est pas ce que nous, les Verts, attendons d'une collaboration gouvernementale", a déclaré Droge lors de Deutschlandfunk.

Droge a souligné que les accords convenus doivent être contraignants. Elle a cité le différend en cours sur le budget fédéral de l'année prochaine comme exemple, malgré un accord de cabinet sur la question. "Il est vraiment impossible qu'un cabinet fédéral s'accorde sur un budget avant l'été et se dispute à nouveau à ce sujet pendant l'été sans faire de véritable progrès."

Au début juillet, le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) et le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) ont trouvé un consensus sur des points clés pour le budget 2025, qui a ensuite été approuvé en cabinet. Cependant, des appels à des avancées sont venus de tous les partis gouvernementaux peu de temps après l'accord.

La collègue parlementaire verte d'Irene Mihalic a critiqué le FDP. "Les choses deviennent plus compliquées lorsqu'un partenaire s'oppose constamment à sa propre coalition en public", a déclaré la gestionnaire parlementaire verte de "Bild". Les constant querelles et les allers-retours sont "à juste titre irritants pour les gens".

Le politique SPD Roth est agacé par le différend en cours dans la coalition du feu de traffic. Il ne veut pas que l'Allemagne soit exclue de la scène internationale parce qu'elle ne se concentre plus sur les questions cruciales, mais plutôt sur la campagne. "Alors serrez les dents, serrez la ceinture et mettez-vous au travail. Tenez-vous ensemble, et puis nous pourrons réaliser ce que nous voulons", a exhorté Roth lors de RTL et ntv.

Le chef du SPD Lars Klingbeil a souligné que la politique allemande ne doit pas "rester coincée dans des questions mineures, pas dans ces querelles mutuelles". Une direction doit être montrée aux gens montrant "comment l'Allemagne peut continuer à être une nation puissante". En regardant vers les élections fédérales dans environ 13 mois, cela nécessite "un pur SPD, pas ce chaos qui habite parfois le gouvernement".

Le chancelier Scholz a récemment reconnu les défis au sein de la coalition et a conseillé aux partenaires de la coalition d'observer une "conduite appropriée" lors d'une apparition à Brême. Dans quelle mesure les tensions internes ont été abordées lors de la réunion du cabinet dirigée par Scholz mercredi, le porte-parole du gouvernement Wolfgang Büchner a refusé de divulguer, invoquant la confidentialité des discussions.

En ce qui concerne le débat public sur le "feu de traffic", Büchner a simplement déclaré: "Le chancelier fédéral s'est exprimé, d'autres se sont également exprimés, et c'est ainsi que ces déclarations se tiennent d'elles-mêmes."

