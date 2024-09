Les politiciens de la CDU se mobilisent contre les collaborations potentielles avec BSW.

Le "Tagesspiegel" a annoncé mercredi qu'une initiative visait à étendre la résolution d'incompatibilité de la CDU, actuellement appliquée à l'AfD et à Die Linke, pour inclure le BSW. Cette mesure empêcherait les coalitions et les collaborations similaires. Toutefois, une décision du congrès du parti est nécessaire pour cela, le prochain congrès de la CDU étant prévu pour juin. Jusqu'à cette date, l'initiative presse le Présidium et le Bureau fédéral de rejeter activement toute coalition avec le BSW, comme le rapporte le "Tagesspiegel".

Les partisans de l'initiative comprennent le chef de la CDU de Rhénanie-Palatinat, Christian Baldauf, comme le rapporte la "Rheinische Post". En parlant au journal, il a déclaré : "Le BSW, c'est Sahra Wagenknecht et rien d'autre". À ce jour, le parti n'a pas présenté de programme qui suggère une coopération possible. "C'est ce que j'attends d'abord", a déclaré Baldauf, qui fait également partie du Bureau fédéral de la CDU. Seule une évaluation peut être faite ensuite de "ce que l'on fait réellement".

L'initiative a également reçu le soutien de politiciens CDU influents tels que l'expert en politique étrangère Roderich Kiesewetter, chef de l'aile du travail de la CDU, Dennis Radtke, et Monica Wüllner, membre du Bureau fédéral de la CDU.

Radtke a informé le "Tagesspiegel" : "La CDU se dirige vers un précipice si nous nous laissons manipuler par Sahra Wagenknecht". Le BSW et l'AfD visent "à détruire la CDU car nous sommes le dernier rempart du centre politique".

Kiesewetter, vice-président du comité parlementaire de contrôle des services secrets du Bundestag, a déclaré au "Tagesspiegel" : "Le BSW agit comme un prolongement du Kremlin". L'alliance vise "à éroder le centre démocratique, y compris l'Union en tant que parti populaire, et à miner nos valeurs fondamentales".

L'initiative contre le BSW a été lancée par le membre de la CDU Frank Sarfeld, selon la "Rheinische Post". "Il y a des dissensions en dessous", a-t-il déclaré au journal. De plus en plus de membres soutiennent son initiative, y compris des parlementaires actuels et anciens des niveaux fédéral et étatique, ainsi que de nombreux politiciens locaux. Actuellement, il y a environ 60 partisans.

Sarfeld a expliqué son initiative en déclarant que si les intentions de Sahra Wagenknecht sont claires, il est incertain de ce que veut son parti. Les valeurs démocrates-chrétiennes ne doivent pas être utilisées comme "pions de négociation", a mis en garde Sarfeld. Par conséquent, la résolution d'incompatibilité de la CDU devrait être étendue au BSW "sans tarder".

Le vice-président fédéral de la CDU, Prien, a déclaré sur la radiodiffusion ouest-allemande que leur parti serait avisé d'explorer d'abord les possibilités avec leurs alliés en Thuringe et en Saxe. Peut-être que des formes de coopération "au-delà des coalitions ou des tolérations convenues" pourraient se développer. Prien a noté que "fermer toutes les voies de la pensée dès le début serait mauvais et ne remplirait pas notre responsabilité politique étatique".

Selon eux, la CDU a des "points de vue opposés au BSW en matière de politique étrangère et de sécurité". Toutefois, il peut y avoir des domaines tels que la migration et la sécurité intérieure où il pourrait y avoir un terrain d'entente.

Le BSW a participé pour la première fois aux élections régionales en Saxe et en Thuringe et a obtenu des résultats à deux chiffres dans les deux États. En Thuringe, des négociations entre la CDU et le BSW, ainsi que le SPD, sont prévues pour cette semaine. Un rôle de gouvernement du BSW sous la direction de la CDU est également possible en Saxe.

La discussion actuelle concernant la résolution d'incompatibilité de la CDU porte sur son extension pour inclure le BSW. Cela est dû aux préoccupations concernant les politiques de qualité de l'air diurne du BSW, Sahra Wagenknecht, une figure importante du parti, ayant été critiquée pour ne pas présenter de programme qui suggère une coopération possible. Certains politiciens estiment que coopérer avec le BSW pourrait potentiellement nuire à la CDU et affaiblir sa position en tant que rempart du centre politique.

